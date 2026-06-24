Itt a nagy terv: berobbanna a nukleáris hatalmak élvonalába a világ legsötétebb diktatúrája

Phenjan a friss elképzelés alapján jelentősen feltekerné a hadiiparát, a következő öt évre minden évben két hajót adnának át. Az országban legutóbb az 5000 tonnás Choe Hyon romboló hadihajó átadásán jelentette ki a legfőbb politikai vezető, hogy a közeljövőben már 10 000 tonnás járművek vízre bocsátása is a célok közé kerül. A „stratégai” kifejezést is megemlítette, ami esetében a „nukleáris képességekkel” azonos, így vélhetően a diktatúra azt tervezi, hogy a következő években jelentősen megerősíti az atomarzenálját. Kim Dzsongun az átadó ünnepségen „történelmi küldetést” és „új korszakot” emlegetett.

Az új ötéves tervidőszakban helyesen kell végrehajtanunk az összes tervet a haditengerészeti képességeink kiépítésére; minden évben két felszíni hajót kell építenünk, amelyek osztálya magasabb, mint a Choe Hyon, beleértve egy 10 000 tonnás cirkálót is

– hangsúlyozta.

Az ország vezetője szerint ezzel Észak-Korea olyan erős haditengerészeti hatalommá válhatna, amellyel több ezer mérföldre is demonstrálni tudná az erejét. A beszédben sok időt szentelt a nukleáris fejlesztéseknek is, szeretné folytatni ezt az irányvonalat.

Az elhangzott bejelentések egyben aggasztó jövőt vázolnak fel a két Korea várható jövőjével, mivel Phenjan inkább a fegyverkezési versenyt tekinti ezek alapján mérvadónak.

Dél-Korea ezzel szemben nyitottnak mutatkozik a gazdasági és kulturális együttműködések felmelegítésére, de ez eddig nem talál nyitott fülekre. Leif-Eric Easley, a szöuli Ewha Egyetem professzora úgy véli, hogy az északiak magabiztosabbá válhatnak a Sárga-tengeren, ami konfrontációhoz vezethet a két ország között. A diktatúra vezetője egy szokatlan pillanatban arról is beszélt, hogy a haditengerészet jelenleg a leggyengébb erőjük, ezért itt jelentős fejlesztéseket kellett végrehajtani. Az nem világos, hogy a modernizálásban meddig jutottak, illetve az sem világos, hogy pontosan milyen minőségben képesek gyártani a nagyméretű hadhajókat. Emlékezetes, hogy korábban a haditengerészet egyik ékkövének szánt hadihajó vízre bocsátásánál hibát vétettek, ezért a jármű az oldalára borult, és félig elmerült a vízben. Ez az incidens is jelezte, hogy még sokat kell fejlődniük.

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