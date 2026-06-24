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Látványos térkép: így lepi el Magyarországot a tűzforró szubtrópusi levegő – Nálunk is jöhetnek a 40 fokok
Globál

Látványos térkép: így lepi el Magyarországot a tűzforró szubtrópusi levegő – Nálunk is jöhetnek a 40 fokok

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A jelenleg Nyugat-Európában 40 Celsius-fok fölötti kánikulát okozó anticiklon hamarosan a Kárpát-medence fölé húzódik, így nálunk is extrém magas hőmérsékletek alakulhatnak ki – derül ki a HungaroMet bejegyzéséből.

A meteorológiai szolgáltató látványos térképes animációval mutatja be, hogyan helyezkedik Közé-Európa fölé a jelenleg középpontjával Nyugat-Európában nagy hőséget okozó anticiklon, mely áramlásával szubtrópusi levegőt szállít.

Ez azt jelenti, hogy a hétvégére már mindenütt 35 fok felett alakul a maximum, sőt egyre nagyobb területen 40 fok közelében. A jövő hét elején tetőzhet a kánikula, akkor előfordulhatnak olyan helyek, ahol 40 fok fölé forrósodik a levegő

– írja a HungaroMet.

Az AFP francia hírügynökség értékelése szerint

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szerdán Európában legkevesebb 94 millió emberre vár 35 Celsius fok fölött hőmérséklet.

A 35 Celsius-fok fölötti hőmérséklet 50 millió embert érint Franciaországban, és több mint 20 milliót Spanyolországban, de a kánikula nem kerüli el Belgiumot, Luxemburgot Hollandiát, Olaszországot és Magyarországot sem – figyelmeztetett a hírügynökség.

Mivel azonban a modell nem veszi tekintetbe a nagyvárosokban jelentkező, hőszigeteknek nevezett mikroklimatikus jelenségeket, még ennél is több embert érinthet az extrém magas hőmérséklet.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka

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