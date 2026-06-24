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Lavrov: igen, így is véget érhet a háború Ukrajnában
Globál

Lavrov: igen, így is véget érhet a háború Ukrajnában

Portfolio
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Nem biztos, hogy a harctéren dől el az ukrajnai háború, elképzelhető, hogy diplomáciai megoldása lesz a konfliktusnak – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Meg vagyok győződve arról, hogy az Ukrajna körüli helyzetet politikai és diplomáciai eszközökkel is meg lehet oldani. Vlagyimir Putyin elnök ezt többször is elmondta”

– mondta az orosz vezető.

Lavrov a napokban több erős kijelentést is tett: tegnap például arról beszélt, hogy szerinte az Alaszkában kötött „egyetértés” az amerikaiakkal csak arra volt jó, hogy Ukrajna az időt húzza és újrafegyverezze magát.

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Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

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