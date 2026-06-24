Lecsaptak Magyar madarai: teljes sötétségbe borult az orosz hódítás ékköve

Súlyos csapás érte a 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet. Az ukrán drónerők jelentősen megrongálták a terület energetikai és katonai infrastruktúráját az éjjel, az 500 ezres lélekszámú Szevasztopol teljes sötétségbe borult.

Átfogó ukrán dróntámadás érte az éjjel a Krím-félszigetet.

Felrobbant a balaklavai hőerőmű, az 500 ezres lakosságú Szevasztopolban teljesen elment az áram éjszaka.

A támadást a régió oroszok által kinevezett kormányzója is megerősítette.

Tűz ütött ki Safrannye falu térségében is – Ukrajna szerint egy drónindító állomást támadtak a drónerők.

Felrobbant egy raktár Bahcsiszeráj város mellett – az ukrán drónerők közlése szerint az objektum az orosz Fekete-tengeri flottához tartozott és főleg üzemanyagot, élelmiszert és alkatrészeket tároltak itt.

Támadás érte még Szimferopolt, Kercset és Rozdolnye térségét is, az utóbbi falu mellett egy vasúti híd leomlott egy többlépcsős, több napon át tartó támadás során.

Az akcióban az ukrán különleges erők, az ukrán drónerők (Magyar madarai) és a krími ukrán ellenállás vett részt.

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