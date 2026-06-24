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Lesújtó híreket kapott a Kreml: Ukrajna csapását még hosszú ideig érezni fogja az orosz főváros
Globál

Lesújtó híreket kapott a Kreml: Ukrajna csapását még hosszú ideig érezni fogja az orosz főváros

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A Reutersnek nyilatkozó források szerint még az optimista forgatókönyvek szerint is hosszú hónapokat vehet igénybe a moszkvai üzem helyreállítása.

Június 18-án hatalmas ukrán dróntámadás érte az orosz főváros, Moszkva elsőszámú olajfinomítóját. A felvételeken hatalmas robbanások voltak láthatóak, ezért sejthető volt, hogy a károk értéke hatalmas. A Reutersnek nyilatkozó névtelen iparági források szerint

legalább fél évig fog tartani a helyreállítás, ez jelentősen megnehezíti az üzemanyag-ellátást a régióban,

ez a létesítmény volt Moszkva legfontosabb előállítója és szállítója egyben. Az üzem tulajdonosa, a Gazprom nem reagált a megkeresésekre.

A támadás ahhoz a csapássorozathoz kapcsolódott, melyet Ukrajna régóta az orosz ellátás megzavarására használ. A kieső termelőkapacitás a polgári lakosság esetében komoly problémákat okozott, az üzemanyag jelentősen megdrágult, miközben számos helyen hosszú sorokban állnak az autósok, hogy benzinhez vagy gázolajhoz jussanak.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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