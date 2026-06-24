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Megelégelte a fenyegetést a dél-ázsiai óriás: vadonatúj fegyverekkel vadásznak Kína tengeralattjáróira
Globál

Megelégelte a fenyegetést a dél-ázsiai óriás: vadonatúj fegyverekkel vadásznak Kína tengeralattjáróira

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A világ legnépesebb országa saját fejlesztésű hadihajókkal törne be a globális haditengerészeti óriások közé – közölte a Defense News.

Indiában a kormányzat régóta törekszik a saját fejlesztésű fegyverek számának növelésére, a legújabb fejlemények szerint fokozatos előrelépéseket tudnak tenni az ügyben. Az ország haditengerészete három új járművet kapott, egy többcélú fregattot, egy tengeralattjáró-elhárító platformot, valamint egy felmérő hajót. A legfontosabb ugrást egyértelműen a keleti Kalkutta városában átadott „Dunagiri” nevű lopakodó fregatt jelenti, a 149 méter hosszú monstrum 6600 tonna vízkiszorítással bír. Sokoldalúan képes ellátni a feladatokat, így légvédelmi, felszíni és tengeralattjáró-elhárító feladatokat is végre tud hajtani a csapásmérő képességek mellett. Ez a jármű

már az ötödik átadott fregatt tavaly január óta, a közeljövőben további két ilyen típusú hadihajó átadása várható.

India számára égetően fontos, hogy valamit kezdjen az Indiai-óceánon egyre gyakrabban felbukkanó kínai tengeralattjárókkal, ezért az elhárításukra nagy figyelmet szentel. Az Agrey nevű sekélyvízi tengeralattjáró-elhárító hajó modern szonárrendszerrel lett felszerelve, amely képes érzékelni a partvidék közelébe merészkedő ellenséges járműveket. A harmadik jármű a partmenti hidrográfiai felmérésekben fog segítséget nyújtani az ország haditengerészetének.

Az indiai védelmi minisztérium közleménye szerint mindegy járművet a kalkuttai Garden Reach Shipbuilders & Engineer vállalat építette, és mintegy 75-80 százalékban helyi alkatrészekre támaszkodtak a fejlesztésnél. A mostani eredmények azt mutatják, hogy Újdelhi belföldi hadiiparának felpörgetése a haditengerészetnél érte el a legnagyobb sikereket. Az elképzelés még nem tekinthető maradéktalanul sikeresnek, mivel számos kulcsfontosságú berendezésnél a külföldi importra kell támaszkodni, például a hajtóműveket a General Electrics (GE) szállítja.

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