Megmagyarázhatatlan jelenségről számolt be a katapultáló amerikai F-15E pilótája, gondban vannak a szakértők

Az Egyesült Államok és Irán közötti háború egyik legizgalmasabb epizódját az amerikai F-15E vadászgép lelövése jelentette, számos kérdésre máig nem sikerült megnyugtató választ adni. Az egyik ezek közül, hogy a pilóta a CNN-nek
közvetlenül a katapultálását megelőzőn egy „medúzaszerű drónrajt” érzékelt az égbolton.
Kiemelte, hogy a különös alakzat számos drónból állt, amelyek jól érzékelhetően összehangoltan mozogtak. A TWZ kiemeli, hogy a jelentés valódiságát fenntartásokkal kell kezelni, mivel az észlelést követően a beszámolót előadó személy agyrázkódást szenvedett. Ugyanakkor az elmondottak éppen elegendőek voltak ahhoz, hogy komoly vitát váltsanak ki az amerikai hírszerzési közösségen belül.
Jelenleg egyetértés van arról, hogy az érintett vadászgép lelövéséért egy kínai gyártmányú MANPADS felelős, valamint egy „lopakodó repülőgépeket észlelő nagy hatótávolságú korai figyelmeztető radar” is támogathatta a műveletet, amit Teherán a konfliktus elején kapott. Ezt követően jött az amerikai mentőakció, további gépek elvesztésével, de végül sikeresen. Az említett drónrajról azóta is csak találgatások vannak. Az első kérdés, hogy milyen szerepe lehetett ennek a lelövésben, részt vehetett-e abban. Egyes vélekedések szerint a formáció tulajdonképpen egy légi aknamezőként működik, amely védi a kiemelt fontosságú épületeket. A logika szerint az érkező ellenséges gép belerepül a rajba, amely felrobbanva megsemmisíti a támadó eszközt.
Kínában már léggömbökkel alkalmaztak hasonló technológiát és Irántól sem lenne idegen az újszerű taktika alkalmazása.
A TWZ elemzése kiemeli, hogy tulajdonképpen létezhet ilyen, együttesen mozgó drónraj, attól függően, hogy milyen technológiai szinten áll a rezsim. Lehetnek olyan, együttműködő, autonóm rajok, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével képesek koordinálni a működésüket. Ugyanakkor ezek a lehetőségek nem megnyugtatóak, ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a pilóták keresésére induló eszközök nem érzékeltek hasonló drónrajt. Irán két legfontosabb szövetségesének, Oroszországnak és Kínának kulcsterület a drónrajok fejlesztése, amelyek képesek lehetnek az említett módon egységesen mozogni. Az ilyen típusú érdeklődés az Egyesült Államokban is megvan, az amerikai hadiparban is léteznek programok a magas szintű kooperációra képes drónok legyártására.
Fontos megjegyezni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az iszlamista rezsimhez tartozott. Az Egyesült Államok és Izrael a háború során számos, korábban még soha nem látott technológiát villantott fel.
Könnyen lehet, hogy egy olyan drónrajt szúrt ki a pilóta, amely éppen Iránban vadászta az ellenséges célpontokat.
Az elemzés végül azzal zárul, hogy egyáltalán nem zárható ki a pilóta téves beszámolója sem. Normális körülménynek között képesnek kellett lennie egy esetleges madárraj és egy drónraj megkülönböztetésére, ugyanakkor a katapultálása előtti pillanat egyáltalán nem számít annak. A legnagyobb segítséget talán az jelenthetné, ha a lelőtt F-15E vadászgép érzékelőinek adattárolóihoz hozzáférhetnének, mert akkor kiderülne, hogy a szenzorok egyáltalán érzékelték-e a rajt. Addig továbbra is maradnak a találgatások.
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