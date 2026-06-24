Megoldódott az iráni háború égető kérdése – Nagy bejelentés érkezett

A kérdés azért akut, mert a napokban Irán bejelentette, Amerika is bejelentette, majd Irán letagadta, hogy beengedik a NAÜ ellenőreit atomlétesítményeikbe.

Grossi megerősítette:

az USA és Irán által aláírt szándéknyilatkozat alapján egyértelmű, hogy Teherán be fogja engedni a NAÜ embereit, a kérdés csak az, hogy mikor.

Nyilvánvaló, hogy meg kell ezeket vizsgálnunk. Hogy ez holnap, holnapután történik, egy hét múlva vagy tíz nap múlva? Fontos, de nem létfontosságú kérdés. Meg fog történni”

– mondta Grossi.

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