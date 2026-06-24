Megszületett a mesterterv: trükkös megoldással áramolhat a Hormuzi-szorosnál az olaj, de van egy bökkenő

Az Arab-félsziget délkeleti csücskében fekvő ország l

ehetővé teszi a kulcsfontosságú tengerszoroson való áthaladást anélkül, hogy bármilyen díjat vetne ki az áthaladók számára.

Maszkat két ideiglenes útvonalat jelölt ki a jelenlegitől északra és délre, ezzel is hozzájárulva a biztonságos áthaladáshoz. Az ország a döntést a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) közösen hozta meg. Omán azt közölte a térségi kereskedelmi hajóknak, hogy a jelenlegi hivatalos útvonalak nem biztonságosak, ezért volt szükség alternatív lehetőségek biztosítására. A szorosban az eredeti útvonalakat 1968-ban hozta létre az ENSZ, Irán és Omán vizein keresztül.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen vívott háborújának egyik első súlyos következménye volt, hogy a síita rezsim lezárta az átjárót. Itt halad át a globális kőolaj – és cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmének jelentős része, ezért a lépés súlyosan megemelte az energiaárakat világszerte. Omán most azt hangsúlyozza, hogy a biztonságos áthaladást kell garantálni, ez a legfontosabb feladat. Mivel az új útvonalon agy forgalomra lehet számítani, ezért az IMO a szakaszos áthaladás mellett foglalt állást. A kidolgozott terv szerint a hajókat csoportosítják, majd egyenként értesítést kapnak az útvonalról és az áthaladási időpontról. Ezzel el akarják kerülni az ütközéses incidenseket az átjáróban. A járművek

csak akkor kezdhetik meg az áthaladást, ha a kijelölt nemzetközi vizeken található várakozóhelyre mennek előtte.

A járműveknek minden navigációs utasítást maradéktalanul be kell tartaniuk, ugyanakkor a maszkati vezetés kiemelte, hogy az áthaladással járó kockázatokért felelősséget nem vállalnak, ez a hajózó társaságot terheli. A járműveknek minden szükséges érzékelő eszközüket bekapcsolva kell tartaniuk, valamint értesíteniük kell a hatóságokat az esetlegesen érzékelt veszélyekről. Omán az Egyesült Államokkal tárgyalta le az átjáró díjmentességét, ugyanakkor az iráni tárgyalások kimenetele függvényében ez a jövőben változhat.

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