A lap szerint az orosz fővárosban 2026 tavaszán mintegy harmadával csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest azoknak a száma, akik aláírtak az orosz hadseregnek. Két hónap számait nézték, áprilisban 1708, májusban pedig 1378 új szerződéses csatlakozott a fegyveres testülethez, ez mintegy 1000 fővel kevesebb, mint a 2025 azonos két hónapjában mért számok.

Kis számban csatlakoznak az emberek, és a motivált újoncok még kevesebben vannak

– jelentette a lapnak a városvezetésből egy névtelen forrás a toborzásról.

A tendencia ugyanakkor más beszámolók szerint nem csak a fővárost érinti: országszerte csökkenésről jönnek a hírek. A helyzet még problémásabb lehet a katonai vezetésnek, ha figyelembe vesszük, hogy már

két éve csökken a lelkesedés az oroszok körében, de az idei év abszolút rekord alacsony számokat hozott.

A toborzóirodák a fogvatartottaknak és a bűncselekményekkel gyanúsított személyek felé fordultak, hogy a büntetésük enyhítéséért érdekében szolgáljanak a hadseregben.

A trend további nehézségeket jelent Moszkvának, mivel egyre nagyobb ösztönzőkkel igyekeznek meggyőzni a lakosokat a csatlakozásról. A regionális kiadások növekedése mutatja, hogy egyre több ösztönzőt ajánlanak fel a csatlakozásért, de ennek ellenére is jelentős az érdeklődés csökkenése.

A problémát jelentősen növeli, hogy a frontvonalon a veszteségek nem csökkennek, így mostanra Oroszország nem tudja pótolni az embereket. Mindez a harcképesség fokozatos csökkenéséhez vezet. Az elmúlt időszakban Ukrajna előnyösebb helyzetbe került, köszönhetően a dróntechnológiára támaszkodó stratégiájának.

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