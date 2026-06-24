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Nem szívesen látott vendéggé vált Zelenszkij Lengyelországban, lemondta tervezett látogatását
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Nem szívesen látott vendéggé vált Zelenszkij Lengyelországban, lemondta tervezett látogatását

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Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij elnök helyett ő vezeti majd az ukrán delegációt a lengyelországi Ukrajna Újjáépítési Konferencián Gdanskban – írja a The Kyiv Independent.

Az ügy előzménye, hogy Karol Nawrocki lengyel államfő megvonta Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután az ukrán elnök a több tízezer lengyel meggyilkolásáért felelős, második világháborús Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezte el az ukrán haderő egyik egységét. Ukrajnában az UPA fegyvereseit a szovjetellenes függetlenségi harc hőseinek tartják, Lengyelországban ellenben a lengyelellenes pogromsorozat, az úgynevezett „volhíniai mészárlás” elkövetőinek.

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A 2017 óta évente, Ukrajna és Lengyelország által közösen megrendezett konferenciát idén az észak-lengyelországi Gdansk kikötővárosban tartják június 25-én és 26-án. A nemzetközi esemény középpontjában Ukrajna újjáépítésének kérdésköre áll.

A lengyel elnöki hivatal június 22-én közölte, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök nem vesz részt a konferencián, mivel nem kapott rá meghívást.

Szviridenko szerint a delegáció célja olyan konkrét megállapodások elérése, amelyek erősítik Ukrajna védelmi és ellenálló képességét, valamint bővítik a partnerekkel való gazdasági együttműködést. A miniszterelnök kiemelte, hogy több fontos megállapodás aláírására is számítanak, különösen az energiaszektor megerősítése terén. Az ukrán küldöttségben üzleti szereplők, állami vállalatok vezetői, helyi önkormányzatok képviselői, kormánytisztviselők és parlamenti képviselők is helyet kaptak.

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Zelenszkij június 20-án bejelentette, hogy a Fehér Sas-rendet a Nova Posta futárszolgálattal visszaküldte, egyúttal köszönetet mondott a lengyel népnek az Ukrajnának nyújtott támogatásért.

Az ügy hátteréről ebben a cikkünkben írtunk:

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Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images

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