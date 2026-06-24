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Pokoli hőségtől szenved Nyugat-Európa – Van, ahol 44 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála
Globál

Pokoli hőségtől szenved Nyugat-Európa – Van, ahol 44 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála

MTI
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Franciaország és Spanyolország egyes részein 40 Celsius-fok feletti hőmérsékleteket mérnek, Bordeaux közelében 44,3 fokkal dőlt meg a melegrekord.

Franciaországban megdőlt a melegrekord: amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat, a keddi volt a legmelegebb nap egy olyan éjszaka után, amely már szintén rekordokat döntött meg, s a kánikula a következő napokban tovább fokozódik

– közölte szerda reggel a francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France.

Az országos hőmérsékleti mutató, amely a harminc referenciaállomáson mért hőmérsékletek átlaga, kedden 29,8 Celsius-fokra emelkedett a végleges adatok szerint. Ez több mint a korábbi rekordok, a 2019. július 25-i és a 2003. augusztus 5-i 29,4 Celsius-fok.

A legmagasabb értéket, 44,3 Celsius fokot a délnyugati Pissos településen mérték, Bordeaux közelében.

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A már most történelminek számító hőségben Franciaországban szerda a negyedik egymást követő nap, amikor a legmagasabb szintű, vörös riasztás van érvényben, s immáron a 96 megyéből 58-at érint, beleértve az ország nyugati részét, Bretagne-t, Normandiát és a La Manche csatorna partvidékét is, ahol pedig általában mérsékeltebb az éghajlat.

A kánikula miatt az országban több helyen kitörtek az idei első erdőtüzek is, a nukleáris erőművek többsége pedig lassított üzemmódban működik. A hőség miatt jelentősek a fennakadások és zavarok a munkavégzés, a közlekedés vagy az oktatás terén az egész országban.

A Météo-France közlése szerint a júniusban szokatlan és rendkívüli hőség oka, hogy

egy hatalmas, Afrikából érkező meleg levegőtömeg helyezkedett el Nyugat-Európa felett, amelyre a magas légnyomás „ránehezedik”, és a nyomástól még melegebbé válik.

A HungaroMet térképén jól látható, hogy a legmagasabb hőmérsékleteket Franciaország nyugati, az Atlanti-óceánnal határos részén, illetve Spanyolország Franciaországhoz közeli régióiban mérik.

Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

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