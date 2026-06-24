Rossz hír: ebolás beteget találtak Európában

Az egészségügyi minisztérium
megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen
– közölte közleményében a tárca.
Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.
A helyzetet „nagyon közelről” követi a miniszterelnök a környezete szerint.
A Kongói DK-ban kitört ebolajárványban eddig több mint ezren fertőződtek meg, a halálos áldozatok száma 267. A WHO szerint eddig egyetlen ebolakitörésnél sem regisztráltak annyi megerősített esetet, mint a mostaninál.
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