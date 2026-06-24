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Rossz hír: ebolás beteget találtak Európában
Globál

Rossz hír: ebolás beteget találtak Európában

MTI
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Portfolio
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Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol öt hete járvány tört ki – jelentették be szerdán a francia egészségügyi hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium

megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen

– közölte közleményében a tárca.

Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

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A helyzetet „nagyon közelről” követi a miniszterelnök a környezete szerint.

A Kongói DK-ban kitört ebolajárványban eddig több mint ezren fertőződtek meg, a halálos áldozatok száma 267. A WHO szerint eddig egyetlen ebolakitörésnél sem regisztráltak annyi megerősített esetet, mint a mostaninál.

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