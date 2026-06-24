Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Bankmonitor Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön

Grandio Blog Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket? A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u

Holdblog Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post

Grandio Blog Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz? A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz

Kasza Elliott-tal Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me

Holdblog Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint? A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos

RSM Blog Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2 Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló