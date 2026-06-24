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Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Globál

Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Portfolio
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Súlyos támadás érte Ukrajna felől az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetet, felrobbant a balaklavai erőmű, Szevasztopol város és térsége sötétbe borult. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este arról beszélt, hogy tárgyalna Ukrajnával / Amerikával a háború lezárásáról, de továbbra is ragaszkodik az "annektált" megyék teljes egészéhez és Ukrajna katonai semlegességéhez. A frontvonalon szorongatják az oroszok Kosztyantynivkát, a város északi részébe is betöltek a megszálló katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
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Lecsaptak Magyar madarai: teljes sötétségbe borult az orosz hódítás ékköve

Súlyos csapás érte a 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krím-félszigetet. Az ukrán drónerők jelentősen megrongálták a terület energetikai és katonai infrastruktúráját az éjjel, az 500 ezres lélekszámú Szevasztopol teljes sötétségbe borult.

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Lecsaptak Magyar madarai: teljes sötétségbe borult az orosz hódítás ékköve
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Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

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