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Szétbombázzák az ukránok az orosz hódítás ékkövét - Videón látható, ahogy pusztítanak Magyar Madarai
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Szétbombázzák az ukránok az orosz hódítás ékkövét - Videón látható, ahogy pusztítanak Magyar Madarai

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Komoly károkat okozott az orosz légvédelmi képességben a megszállt Krímen az elmúlt néhány éjszaka során tapasztalható intenzív ukrán dróntevékenység – írja az ukrán Defence Express.

Az elmúlt napok során az ukrán drónerők súlyos csapásokat mértek az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetre drónokkal – hidakat, üzemanyagdepókat, erőműveket robbantottak fel. A támadások miatt a legnagyobb krími városban, Szevasztopolban teljesen elment az áram.

A katonai műveletek során számos haditechnikai eszköz is elpusztult. Csak a június 22-23-ai éjszakán

megsemmisítettek az ukrán drónerők három Orion UAV-t, egy Pancir Sz-1-es légvédelmi rendszert, egy Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer indítóját, egy Nebo-U radart és számos gáztározót.

A csapásokról az ukrán drónerők, „Magyar madarai” Youtube-videót is készítettek.

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