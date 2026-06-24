Szétbombázzák az ukránok az orosz hódítás ékkövét - Videón látható, ahogy pusztítanak Magyar Madarai

Az elmúlt napok során az ukrán drónerők súlyos csapásokat mértek az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetre drónokkal – hidakat, üzemanyagdepókat, erőműveket robbantottak fel. A támadások miatt a legnagyobb krími városban, Szevasztopolban teljesen elment az áram.
A katonai műveletek során számos haditechnikai eszköz is elpusztult. Csak a június 22-23-ai éjszakán
megsemmisítettek az ukrán drónerők három Orion UAV-t, egy Pancir Sz-1-es légvédelmi rendszert, egy Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer indítóját, egy Nebo-U radart és számos gáztározót.
A csapásokról az ukrán drónerők, „Magyar madarai” Youtube-videót is készítettek.
A ma éjjeli támadásokról még nem jött videó, de ezek az eddigi információk alapján legalább olyan súlyosak.
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