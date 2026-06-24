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Trükkös tervvel állt elő Amerika? Így áramolhat vissza hozzájuk a feloldott pénzeszközök nagy része
Globál

Trükkös tervvel állt elő Amerika? Így áramolhat vissza hozzájuk a feloldott pénzeszközök nagy része

Portfolio
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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta, hogy az iráni befagyasztott vagyonokat valójában amerikai termékekre fogják fordítani – írja az Al-Dzsazíra.

„Bármilyen pénzt, amit az irániak kapnak, elsősorban az iráni nép javára fognak felhasználni” – jelentette ki Bessent egy vitaműsorban. Kifejtette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium közvetlenül fogja felügyelni – vélhetően Kataron keresztül – a pénzeszközök elosztását.

Ennek nagyon nagy százaléka amerikai élelmiszerek és gyógyszerek vásárlására megy el. Tehát a pénzt visszaforgatjuk amerikai termékekbe

– hangsúlyozta a politikus.

Az iráni vezetés nem erősítette meg Bessent állításait, szerintük semmiféle vállalást nem tettek arra vonatkozóan, hogy a felszabaduló forrásokat mire fogják fordítani.

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Címlapkép forrása: Krisanne Johnson/Bloomberg via Getty Images

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