Trump arcába dörgölte az iráni főtárgyaló: igen, ezt a háborút elvesztette Amerika

Az Egyesült Államok elismerte vereségét azzal, hogy aláírta a háború lezárását jelentő szándéknyilatkozatot – jelentette ki Mohamed Bagher Galibáf, Irán főtárgyalója, a parlament házelnöke.

Az iszlámábádi egyezmény nem zsarolás és nyomásgyakorlás eredménye, hanem az iráni nemzet bátorságának és ellenállásának bizonyítéka”

– idézi az iráni delegáció vezetőjét a Times of Israel.

Az iszlámábádi szándéknyilatkozat Amerika vereségének elismervénye is egyszerre”

– mondta.

Arra is kitért, hogy innentől nem Amerikának, hanem a térség országainak kell garantálnia a Közel-Kelet biztonságát.

Az izraeli média vezető anyagként foglalkozik Galibáf nyilatkozatával, így ez várthatóan az amerikai médián keresztül hamarosan Trump elnökhöz is eljut majd. Nem világos, ennek milyen hatása lesz a tárgyalásra a továbbiakban, az amerikai vezető híresen érzékeny arra, ha valaki vesztesnek nevezi.

Címlapkép forrása: Hamed Malekpour/Getty Images