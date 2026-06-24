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Trump arcába dörgölte az iráni főtárgyaló: igen, ezt a háborút elvesztette Amerika
Globál

Trump arcába dörgölte az iráni főtárgyaló: igen, ezt a háborút elvesztette Amerika

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Az Egyesült Államok elismerte vereségét azzal, hogy aláírta a háború lezárását jelentő szándéknyilatkozatot – jelentette ki Mohamed Bagher Galibáf, Irán főtárgyalója, a parlament házelnöke.

Az iszlámábádi egyezmény nem zsarolás és nyomásgyakorlás eredménye, hanem az iráni nemzet bátorságának és ellenállásának bizonyítéka”

– idézi az iráni delegáció vezetőjét a Times of Israel.

Az iszlámábádi szándéknyilatkozat Amerika vereségének elismervénye is egyszerre”

– mondta.

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Arra is kitért, hogy innentől nem Amerikának, hanem a térség országainak kell garantálnia a Közel-Kelet biztonságát.

Az izraeli média vezető anyagként foglalkozik Galibáf nyilatkozatával, így ez várthatóan az amerikai médián keresztül hamarosan Trump elnökhöz is eljut majd. Nem világos, ennek milyen hatása lesz a tárgyalásra a továbbiakban, az amerikai vezető híresen érzékeny arra, ha valaki vesztesnek nevezi.

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