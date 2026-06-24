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Trump kiborult: ha Irán ezt megteszi, azonnal vége a tárgyalásoknak
Globál

Trump kiborult: ha Irán ezt megteszi, azonnal vége a tárgyalásoknak

Portfolio
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Teljesen hamis információ, hogy Irán vámot, biztosítási díjat vagy bármi mást akar kivetni a Hormuzi-szorosra, ha Teherán ilyesmire készülne, a tárgyalások azonnal véget érnének – írja Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Trump azt írja: teljes kitaláció az „álhírgyárosoktól” az, hogy Irán vámot akar kivetni a Hormuzi-szorosra, szerinte Teherán tájékoztatta Washingtont arról, hogy nem terveznek ilyesmit.

NEM LESZ SEMMILYEN DÍJSZEDÉS, BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉG, VAGY BÁRMILYEN MÁS ANYAGI TERHELÉS, MELYET IRÁN KÉR VAGY KAP A HORMUZI-SZOROSON ÁTHALADÓ HAJÓKTÓL”

– ezt írta ki Trump csupa nagybetűvel, idézőjelben, mintha egy konkrét megállapodás szövegéből idézne.

Hozzáteszi: ha ez netán mégis valamiért téves információnak bizonyulna, Amerika azonnal berekeszti a tárgyalásokat Iránnal.

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Arra is kitér, hogy az USA nem ad semmilyen pénzt Iránnak és nem is oldja fel a befagyasztott vagyonelemekre kivetett korlátozásokat.

Aztán hozzáteszi: Amerika mégis feloldja egyes iráni vagyonelemek befagyasztását, de efölött továbbra is az USA rendelkezik majd és amerikai farmereknek adják majd oda, akiknek a mezőgazdasági termékeit Iránba szállítják majd.

Trump ezután megköszöni a figyelmet.

A Trump által is aláírt szándéknyilatkozatban egyébként az olvasható, hogy Irán csupán 60 napig nem szed be semmilyen díjat a Hormuzi-szoroson.

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