Trump váratlan gesztust tesz a törököknek – szembemegy az USA korábbi politikájával

A Trump-adminisztráció a kongresszusi ellenvetések dacára is kész több tucat repülőgép-hajtóművet eladni Törökországnak. A több száz millió dollár értékű ügylet fontos gesztus Ankara felé a jövő hónapban esedékes törökországi NATO-csúcstalálkozó előtt – közölte a Reutersszel négy, a részleteket ismerő forrás. A lépés azért is jelentős, mert az amerikai kormány évekig blokkolta, hogy a török hadsereg USA-ban gyártott vadászgépeket vásárolhasson.

A General Electric által gyártott hajtóművekkel Törökország első saját fejlesztésű vadászgépét, a Kaant szerelik majd fel. A 2016-ban indított nagyszabású projekt a NATO-tagállam hadiipari önállósodási törekvéseinek kulcsfontosságú eleme. A lap egyik forrása szerint

a teljes csomag értéke meghaladja a 700 millió dollárt.

A török–amerikai kapcsolatok Donald Trump elnöksége alatt kifejezetten barátian alakulnak, az elnök rendszeresen méltatja Recep Tayyip Erdoğan török államfőt, annak ellenére is, hogy egy ponton az elcsalt választásokról való tudását emlegette egy közös sajtótájékoztatón.

A kétoldalú viszonyt ugyanakkor régóta terheli, hogy Washington kizárta Törökországot az F-35-ös ötödik generációs vadászgép-programból, és szankciókat vezetett be ellene. Ennek oka, hogy Ankara orosz gyártmányú Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket vásárolt, amelyeket az Egyesült Államok komoly biztonsági kockázatnak tart.

Szakértők szerint a hajtóművek értékesítése – bár Ankarában üdvözlik a döntést – messze elmarad Törökország fő céljától, vagyis az F-35-ös programba való visszatéréstől. Gönül Tol, a washingtoni Middle East Institute török programért felelős igazgatója szerint az igazi próbatételt ez jelentené, az amerikai jogszabályok értelmében ugyanis

Törökország mindaddig nem csatlakozhat újra a programhoz, amíg birtokolja vagy üzemelteti az orosz Sz-400-as rendszert.

Az Sz-400-asok 2019-es beszerzése jelentősen rontotta Ankara támogatottságát a kongresszusban, bár a törvényhozók 2024-ben végül jóváhagyták az F-16-os vadászgépek eladását. Az amerikai képviselőház külügyi bizottságának rangidős demokratája például erősen kifogásolta a hajtóművek eladását, és nem adta beleegyezését az ügylethez.

A megállapodást ennek ellenére várhatóan már a napokban véglegesítik, ezt követően a külügyminisztérium hivatalosan is értesíti a kongresszust. A felülvizsgálati eljárás ugyan lehetőséget biztosít a törvényhozóknak a véleménynyilvánításra, ám a kifogásaik nem kötelező érvényűek, ha a kormányzat végig akarja vinni az ügyletet, a Trump-adminisztráció pedig korábban több fegyvereladás esetében is megkerülte már a kongresszusi vétót.

A nyolcvan darab F110-GE-129 típusú hajtómű beszerzése már kezdettől fogva a Kaan-program részét képezte, a programot pedig az amerikai repülőgép-fejlesztések mintájára különböző gyártási fázisokra, úgynevezett "blokkokra" osztották. Amíg a saját fejlesztésű hajtómű el nem készül, a Kaan az amerikai GE erőforrásaival áll hadrendbe.

A típus ugyanakkor csak évek múlva lesz képes felváltani a török légierő gerincét alkotó, szintén amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépeket.

Forrás: Reuters

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