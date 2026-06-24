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Zelenszkij ultimátumot adott, be is hódolt Moszkva legfontosabb szövetségese
Globál

Zelenszkij ultimátumot adott, be is hódolt Moszkva legfontosabb szövetségese

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán bejelentette, hogy leálltak a Fehéroroszország területén működő jelátjátszó állomások, amelyeket az orosz drónok használtak az Ukrajna elleni támadásokhoz. Az elnök néhány nappal korábban ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenkának, hogy egy héten belül számoltassa fel az Ukrajnával határos régiókban telepített berendezéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai közlése szerint leálltak azok a Fehéroroszország területén működő jelátjátszó állomások, amelyeket az orosz drónok használtak az Ukrajna elleni támadásokhoz. Az államfő néhány nappal korábban figyelmeztette a fehérorosz vezetést, hogy számolja fel ezeket a berendezéseket – számolt be a Reuters.

Zelenszkij pénteken jelentette ki, hogy Ukrajna kénytelen lesz fellépni, ha Aljakszandr Lukasenka egy héten belül nem távolítja el a két, Ukrajnával határos régióban telepített állomást.

Június 22-től a jelátjátszó állomások leálltak Fehéroroszország területén

– mondta az elnök az újságíróknak küldött szerdai hangüzenetében, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudja, ténylegesen leszerelték-e azokat, de dolgoznak az ügy tisztázásán.

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A Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni az elnök állítását, és az sem tisztázott, pontosan miként szűnt meg az állomások működése, illetve volt-e ennek azonnali hatása.

Zelenszkij az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett arra, hogy Moszkva egyre mélyebben be akarja vonni Minszket az Ukrajna elleni háborúba.

Az orosz erők ráadásul fehérorosz területről indították meg a 2022. februári teljes körű inváziót is.

Forrás: Reuters

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