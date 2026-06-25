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60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön
Globál

60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

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Lassan teljesen bekerítik az oroszok a háború előtt 60 ezres lélekszámú donyecki Kosztyantynivkát, a település északi részéből zárják az ollót a déli városrész felé. Fehéroroszország behódolt Zelenszkij elnök ultimátumának: leszerelték a határ mentén felállított jeladókat, melyeket az oroszok dróntámadások koordinálására használtak. Közben a tárgyalások teljesen megrekedtek, Oroszország a Trump-adminisztrációt is hevesen kritizálni kezdte. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
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Megérkeztek a reggeli orosz jelentések

Tüzet okoztak a krasznodari régió poltavai olajbázisán egy drón lezuhant roncsai - közölte Alekszandr Haritonov, a Kraszoarmejszki járás vezetője csütörtökön a Max-csatornáján.

Haritonov tudatta: a helyszínen mentő- és operatív szolgálatok dolgoznak. Az előzetes közlések szerint személyi sérülés nem történt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője szerda éjjel közölte, hogy az irányítása alatt álló régióban egy nap alatt három civil életét vesztette, négy pedig megsebesült ukrán csapások következtében.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtök reggeli közleménye szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 269 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 13 régió és a Fekete-tenger felett. Számos repülőtéren felfüggesztették a forgalmat.

(MTI)

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Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak

Bármilyen békemegállapodás is zárja majd az ukrajnai háborút, a legfontosabb az, hogy Oroszország biztonsági garanciákat kapjon – jelentette ki Alekszander Gruskó, Oroszország helyettes külügyminisztere az Izvesztiának.

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Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak
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Szevasztopolban megint nincs áram

A Krím legnagyobb városában teljesen lekapcsolták az áramellátást, az intézkedést az orosz TASZSZ hírügynökség szerint a helyi hatóságok hozták meg, hogy a hálózat ne terhelődjön túl.

A cikk valamiért nem tudósít arról, hogy a hálózatot ukrán dróntámadások rongálták meg.

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Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng

Donald Trump amerikai elnököt lenyűgözték az Oroszország belső területei ellen végrehajtott ukrán dróntámadások – tudta meg a Financial Times bennfentes forrásokból.

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Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
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60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

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