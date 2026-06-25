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Aggódnak az oroszok: titkos, bénító csapás készül a nukleáris arzenál ellen
Globál

Aggódnak az oroszok: titkos, bénító csapás készül a nukleáris arzenál ellen

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Az amerikai techcégek már azon dolgoznak, hogy tudják megbénítani az orosz nukleáris arzenált hackertámadások segítségével – állítja Jurij Knutov orosz biztonságpolitikai szakértő az MK.ru-nak.

Knutov annak kapcsán beszélt, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnapi sajtótájékoztatóján arról értekezett, hogy Oroszország és más országok is olyan fegyverek fejlesztésén dolgoznak, melyek a nukleáris fegyverekhez hasonló pusztítást végeznek, de nem járnak radioaktív sugárzással.

Knutov alapvetően ezen fegyverek képességeit ecsetelte: szerinte olyan fegyverekről van szó, melyek a Föld klímáját módosítják, például földrengést, tornádót okoznak. Állítása szerint Kína, Oroszország és az USA is dolgozik ilyen technológiákon.

Ezután idézte a Palantir techcég vezérét, Alex Karpot, aki azt mondta, hogy egyre kevésbé fontosak a nukleáris fegyverek a mesterséges intelligencia miatt.

Szerintem egyre valószínűbb ez a forgatókönyv, úgy gondolom, olyan módszereken dolgoznak, melyekkel a mesterséges intelligenciát a nukleáris fegyverek ellen tudják fordítani, például hackertámadásokkal blokkolni tudnak rakétaindítókat, miközben támadást tudnak indítani nukleáris vagy hagyományos eszközökkel”

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– mondta az orosz szakértő.

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok a Venezuela elleni művelet során használt már egy új generációs fegyvert, az „összezavarót”, melyről a mai napig nem tudni, hogy pontosan mit csinál. Knutov szerint egy gravitációt manipuláló fegyverről van szó.

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Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

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