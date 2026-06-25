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Behódolt Zelenszkij nyomásának Putyin nagy szövetségese? – Megszólalt a Kreml, reagáltak a nagy kapituláció hírére
Globál

Behódolt Zelenszkij nyomásának Putyin nagy szövetségese? – Megszólalt a Kreml, reagáltak a nagy kapituláció hírére

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A Kreml is reagált azokra a hírekre, melyek szerint Belarusz kikapcsolata azokat az elektronikus relérendszereket, melyeket Oroszország a támadódrónok célravezetésére használt.

Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét mai sajtótájékoztatóján kérdezték arról, tényleg volt-e ilyen, katonai jellegű együttműködés Belarusz és Oroszország közt és igaz-e, hogy Ukrajna fenyegetésének behódolva ennek Aljakszandr Lukasenka véget vetett.

Peszkov alapvetően kitérő választ adott: azt mondta, számos projekt fut Minszk és Moszkva közt, a két ország integrációja nagyon szoros.

A jeladók működtetése a vonatkozó hivatalok feladata. A kérdéseiket valószínűleg Minszknek kell feltenniük, nem pedig Zelenszkijnek Kijevben. Ott válaszolni fognak önöknek”

– mondta Peszkov.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétvégén parancsolt rá Belaruszra, hogy azonnal szereljék le a határ menti katonai jeladókat, másképp Ukrajna fog intézkedni ezek működése ellen. Minszk pár napon belül deaktiválta az elektronikus rendszereket.

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