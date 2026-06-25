Bejelentette az európai atomhatalom vezetője: katonai akciót hajtottak végre egy orosz hajó ellen

Az államfő az X közösségi oldalon közölte, hogy a francia haditengerészet kedden tartóztatta fel a járművet Szicília partjainál, mivel az a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot. Macron egy videót is megosztott a műveletről.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer. Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr https://t.co/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

A francia elnök rámutatott, hogy a lefoglalásra mindössze néhány nappal azután került sor, hogy az Egyesült Királyság hasonló akciót hajtott végre. Szerinte ez újabb bizonyítéka Európa elszántságának a büntetőintézkedések kikényszerítésében.

Nem fogjuk hagyni, hogy az árnyékflotta kijátssza a szankciókat, és ezzel finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit

– fogalmazott Macron, hozzátéve, hogy Európa a továbbiakban is mindent megtesz a háború költségeinek növeléséért.

Oroszország az elöregedő tankhajókból álló flotta segítségével folytatja olajexportját, kijátszva az Ukrajna elleni teljes körű inváziót követően bevezetett nyugati büntetőintézkedéseket. A "Deliver" lefoglalása illeszkedik a szélesebb körű európai törekvésekbe. A közelmúltban francia és német képviselők közös kezdeményezést terjesztettek elő az árnyékflottával szembeni szigorúbb fellépés érdekében. A francia–német parlamenti közgyűlés által tárgyalt javaslat a gyanús járművek fokozott ellenőrzésére, a szabálysértő hajók feltartóztatására, valamint a tankhajók lobogó szerinti országaira gyakorolt diplomáciai nyomás növelésére szólít fel.

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