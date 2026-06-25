CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Bejelentette az európai atomhatalom vezetője: katonai akciót hajtottak végre egy orosz hajó ellen
Globál

Bejelentette az európai atomhatalom vezetője: katonai akciót hajtottak végre egy orosz hajó ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Franciaország lefoglalta a "Deliver" nevű tankhajót Szicília közelében – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Az államfő az X közösségi oldalon közölte, hogy a francia haditengerészet kedden tartóztatta fel a járművet Szicília partjainál, mivel az a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot. Macron egy videót is megosztott a műveletről.

A francia elnök rámutatott, hogy a lefoglalásra mindössze néhány nappal azután került sor, hogy az Egyesült Királyság hasonló akciót hajtott végre. Szerinte ez újabb bizonyítéka Európa elszántságának a büntetőintézkedések kikényszerítésében.

Nem fogjuk hagyni, hogy az árnyékflotta kijátssza a szankciókat, és ezzel finanszírozza Oroszország háborús erőfeszítéseit

Még több Globál

Súlyos korrupciós botrány: a bírósági eljárás megszüntetését kérte a volt miniszterelnök

Megingott a nagyhatalom: kiderült, mi Amerika leggyengébb pontja, és ez még nagyon fájhat a világnak

Moszkva belenyúlna a mély sebbe, hogy még jobban fájjon – Durva provokációk megrendezésével bízhatták meg az orosz hírszerzést

– fogalmazott Macron, hozzátéve, hogy Európa a továbbiakban is mindent megtesz a háború költségeinek növeléséért.

Oroszország az elöregedő tankhajókból álló flotta segítségével folytatja olajexportját, kijátszva az Ukrajna elleni teljes körű inváziót követően bevezetett nyugati büntetőintézkedéseket. A "Deliver" lefoglalása illeszkedik a szélesebb körű európai törekvésekbe. A közelmúltban francia és német képviselők közös kezdeményezést terjesztettek elő az árnyékflottával szembeni szigorúbb fellépés érdekében. A francia–német parlamenti közgyűlés által tárgyalt javaslat a gyanús járművek fokozott ellenőrzésére, a szabálysértő hajók feltartóztatására, valamint a tankhajók lobogó szerinti országaira gyakorolt diplomáciai nyomás növelésére szólít fel.

Kapcsolódó cikkünk

60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi kivonulásról
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is
Vallott a veterán vadászpilóta: nem a szupermodern F-35-ös Amerika legjobb vadászgépe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility