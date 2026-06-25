Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak

Bármilyen békemegállapodás is zárja majd az ukrajnai háborút, a legfontosabb az, hogy Oroszország biztonsági garanciákat kapjon – jelentette ki Alekszander Gruskó, Oroszország helyettes külügyminisztere az Izvesztiának.

A formátum másodlagos kérdés. A legfontosabb, hogy megbízható garanciákat kapjunk. Hogy pontosan milyen formában, ez más téma”

- mondta az orosz vezető.

A napokban többen is beszéltek az orosz politikai elitből a háború lezárásának feltételeiről. Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt: ő azt mondta, hogy a békemegállapodásnak a 2022-es isztanbuli tárgyalásokon, az alaszkai megállapodásokon és a frontvonalon látható realitásokon kell alapulnia. Magyarul Oroszország továbbra is követeli a részlegesen megszállt ukrán megyék teljes egészét, Ukrajna semlegességét és katonai képességeinek korlátozását.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images