Donald Trump megosztotta a magvas gondolatait az emberről, aki Európa új vezető politikusa lehet

Amikor az amerikai elnököt szerdán arról kérdezték újságírók, hogy mit tud a munkáspárti Burnhamről, úgy felelt:

nem tudom, azt hiszem, látom, úgy tippelem, egy város polgármestere volt.

"Hallottam, hogy rendkívül liberális, rettentően, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem fogja megnyitni az Északi-tengert" - nyilatkozta Trump, utalva az ottani olajkitermelésre.

Az Egyesült Királyság haldoklik

- fűzte még azért hozzá az amerikai elnök.

Trump megjegyzései a NATO főtitkárával, Mark Ruttével folytatott megbeszélésén hangzottak el az Ovális Irodában.

Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kezdetben igyekezett békülékeny hangot megütni és szoros viszonyt ápolni Trumppal. Később azonban megromlott a két vezető – és ezzel együtt a két ország – kapcsolata, elsősorban Grönland és a Chagos-szigetek körüli vita, illetve az iráni háború miatt.

Bár ezek szerint Trump nem igazán tudja, kiről is van szó, ez fordítva nem igaz, Burnham korábban több ízben bírálta a volt ingatlanmágnást. Az időközi választási kampánykörútján az amerikai politikát "megosztónak" és "mérgezőnek" nevezte, a Capitolium 2021-es ostromakor pedig úgy fogalmazott, hogy minden olyan brit politikusnak szégyenkeznie kellene, aki valaha szóba állt Trumppal.

A kölcsönös kritikák fényében érdekes lesz figyelni, hogy miképp alakul London és Washington "különleges kapcsolata", miután Burnham átveszi a Downing Street 10. kulcsait.

Trump még Starmer hétfői lemondóbeszéde előtt, vasárnap kiírta a közösségi oldalára, hogy a brit kormányfő távozni fog, egyúttal bírálta energia- és bevándorláspolitikáját, de sok sikert kívánt neki a jövőben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images