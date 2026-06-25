Drámai felvételek: pusztító kettős földrengés rázta meg a dél-amerikai országot – Rengetegen rekedhettek a romok alá, hatalmasak a károk

Több tucat épület összeomlott, intenzív mentési munkák zajlanak jelenleg is
- közölte Delcy Rodríguez, hozzátéve, hogy az első hivatalos jelentésben még nincs benne a Caracashoz közeli, a földmozgás által leginkább sújtott La Guaira államból jelentett áldozatok száma.
Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB https://t.co/BQv4YixUiB— OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026
Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT https://t.co/sTL3MjpTqT— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026
Elmondta, hogy
a következő órákban külföldi mentőcsapatok is érkeznek Venezuelába.
Segítséget ajánlott Donald Trump amerikai elnök is, aki kijelentette, a dél-amerikai országból érkező előzetes jelentések "nem jók", és a két földrengés "lesújtó számú halálos áldozatot követelt".
Az Egyesült Államok kész, hajlandó és képes is segíteni Venezuelának. [...] Ott leszünk az új és nagyszerű barátaink oldalán
– tette hozzá Trump a Guardian tudósítása alapján. Ecuador és Salvador elnökei ugyancsak humanitárius segítséget ajánlottak.
Diosdado Cabello belügyminiszter szintén sok összeomlott épületről számolt be, és hangsúlyozta: minden lehetséges segítséget igyekeznek megadni a katasztrófa sújtotta embereknek. Leállították a Caracastól 40 kilométerre található Simón Bolívar nemzetközi repülőtér működését az ott keletkezett károk miatt - tette hozzá.
A tárcavezető figyelmeztetett a lehetséges utórengésekre, és arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne menjenek vissza otthonukba, maradjanak a szabadban.
A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak, és a mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák az élőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt.
A száműzetésben élő, Nobel-békedíjas ellenzéki politikus, María Corina Machado üzenetet küldött honfitársainak "a gyötrelem eme óráiban". Mint írta,
erő, nyugalom és szolidaritás uralkodjon közöttünk ebben a nehéz időszakban.
A mobiltelefon-szolgálatás megszűnt Venezuela egyes részein, ami tovább súlyosbította a családtagjai felől érdeklődő venezuelai diaszpóra kétségbeesését.
THOUSANDS FEARED DEAD IN VENEZUELA EARTHQUAKES. — USGSpic.twitter.com/MwlH0whWMV https://t.co/MwlH0whWMV— NewsWire (@NewsWire_US) June 24, 2026
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP https://t.co/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
Mint arról beszámoltunk, Venezuela ügyvezető elnöke rendkívüli állapotot hirdetett, miután szerdán
kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentős károkat okozva.
Az USGS amerikai földtani intézet mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze mintegy 10 kilométeres mélységben következett be, ami a szakértők szerint növeli a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét. Az első rengés epicentruma San Felipe városától mintegy 24 kilométerre keletre volt, a második pedig ettől néhány kilométerrel északabbra.
Delcy Rodríguez televíziós beszédében közölte, hogy a mentési munkálatok élveznek elsőbbséget. Az iskolai oktatást felfüggesztették és a caracasi repülőtér mellett leállították a vasúti közlekedést is. A helyreállítás finanszírozásához nemzetközi szervezetektől kérnek támogatást.
Venezuela, estas imágenes nos dejan a todos asombrados de la magnitud del terremoto. No podemos contra la naturaleza, pero en momentos de emergencia se necesita solidaridad y el apoyo del sistema. No sé cómo vaya a operar la dictadura. Ojalá apoyen a los damnificados. Un abrazo… pic.twitter.com/g2nNrjpRCU https://t.co/g2nNrjpRCU— Patricia Janiot (@patriciajaniot) June 25, 2026
Az USGS amerikai földtani intézet a katasztrófa után nem sokkal közzétett egy elemzést, miszerint
44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 pedig hogy több mint 100 ezer.
Az intézet emlékeztetett arra, hogy 1812-ben egy Caracast és Meridát sújtó földrengésben körülbelül 30 ezren haltak meg.
A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere rövid időre figyelmeztetést adott ki Puerto Ricóra, valamint az Amerikai- és Brit Virgin-szigetekre, továbbá Aruba, Curaçao és Bonaire térségére, ezt azonban mintegy egy órával később visszavonták.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Pena R
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