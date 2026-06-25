ÉLŐ  16'
ECU
Ecuador 1 1 Németország
GER
  gól: Nilson Angulo 9'
E csoport
ÉLŐ  16'
CUW
Curaçao 0 1 Elefántcsontpart
CIV
  gól: Nicolas Pépé 7'
E csoport
  • Megjelenítés
Drasztikus lépés a hőség miatt: betiltják az alkoholfogyasztást a francia főváros közterületein
Globál

Drasztikus lépés a hőség miatt: betiltják az alkoholfogyasztást a francia főváros közterületein

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A párizsi hatóságok az Európa-szerte, így Franciaországban is tomboló hőhullám egészségügyi következményeit igyekeznek mérsékelni azzal, hogy péntek déltől megtiltják a közterületi alkoholfogyasztást.

Az intézkedést Patrice Faure párizsi rendőrfőnök jelentette be a BFM TV-nek nyilatkozva. Elmondta, hogy olyan rendeletet ad ki, amely másnap déltől megtiltja az alkoholfogyasztást a közterületeken, mivel

a tűző napon a szeszes italok fogyasztása rendkívül veszélyes lehet a szervezetre.

A rendőrfőnök hozzátette, hogy péntek estétől az alkoholtartalmú termékek árusítását is betiltják a francia fővárosban.

Forrás: Reuters

Még több Globál

Megjárja az a hajó, amely letér a kijelölt útvonalról a Hormuzi-szoroson

60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott, azonnal reagált az oroszok legfőbb szövetségese

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi kivonulásról
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is
Vallott a veterán vadászpilóta: nem a szupermodern F-35-ös Amerika legjobb vadászgépe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility