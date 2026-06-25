Drasztikus lépés a hőség miatt: betiltják az alkoholfogyasztást a francia főváros közterületein

A párizsi hatóságok az Európa-szerte, így Franciaországban is tomboló hőhullám egészségügyi következményeit igyekeznek mérsékelni azzal, hogy péntek déltől megtiltják a közterületi alkoholfogyasztást.

Az intézkedést Patrice Faure párizsi rendőrfőnök jelentette be a BFM TV-nek nyilatkozva. Elmondta, hogy olyan rendeletet ad ki, amely másnap déltől megtiltja az alkoholfogyasztást a közterületeken, mivel

a tűző napon a szeszes italok fogyasztása rendkívül veszélyes lehet a szervezetre.

A rendőrfőnök hozzátette, hogy péntek estétől az alkoholtartalmú termékek árusítását is betiltják a francia fővárosban.

Forrás: Reuters

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