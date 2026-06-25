Intő jel: hiába tiltották be a közösségi médiát a fiataloknak, alig vált be – Megdöbbentő kutatás látott napvilágot

Ausztrália volt a világ első országa, amely betiltotta a közösségi média használatát a gyermekek számára.
2025 decembere óta a 16 éven aluliak nem hozhatnak létre fiókot többek közt a TikTokon, az X-en, a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on és a Snapchaten. A Newcastle-i Egyetem 408, 12 és 17 év közötti fiatal bevonásával készült megfigyeléses vizsgálata azonban arra jutott, hogy a szabályozás csak limitált mértékben valósult meg, a korlátozások megkerülése pedig széles körben elterjedt.
A kutatás szerint
a tilalom életbe lépése után három hónappal minimálisan csökkent a napi közösségimédia-használat.
A fiatalok mintegy 85 százaléka továbbra is látogatta a platformokat, több mint felük ráadásul a saját fiókján keresztül.
A tiltás hatékonytalanságát jellemzően a nem megfelelő életkor-ellenőrzési mechanizmus okozza. Bár a megkérdezettek kétharmadának át kellett esnie valamilyen ellenőrzésen, a 12-13 évesek közül csak 5, a 14-15 évesek között pedig mindössze 11 százaléknak kellett hivatalos igazolványról fényképet feltöltenie. A leggyakoribb módszer továbbra is az életkorra való rákérdezés és egy szelfi beküldése volt.
A vizsgált fiatalok kisebb része tudatosan játszotta ki a korlátozást. A 12-13 évesek mintegy 15, míg a 14-15 évesek 19 százaléka álprofilt használt, néhányan pedig virtuális magánhálózattal (VPN) kerülték meg a tiltást. A tanulmány megállapítása szerint
a szabályozás inkább a nyolc év alatti gyermekek esetében segíthet a hozzáférés késleltetésében,
mint azoknál a kamaszoknál, akik már eleve aktív felhasználói voltak a közösségi médiának.
A kutatás eredményei túlmutatnak Ausztrálián, hiszen több európai állam is bevezetett vagy tervez hasonló szigorítást, köztük Ausztria, Spanyolország, Görögország és Törökország.
Az Egyesült Királyságban jövőre hatályba lépő tervezet például szintén kizárná a 16 év alattiakat a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, az X és a Facebook használatából, de megtiltaná számukra az élő streaminget, valamint az idegenekkel való kommunikációt az olyan játékplatformokon is, mint a Roblox.
Andy Burrows, a brit Molly Rose Alapítvány vezetője rámutatott, hogy az egyszerű tiltás nem tartja távol a fiatalokat a kockázatos platformoktól. Hozzátette, ha a londoni kormány nem vonja le sürgősen a tanulságokat, a brit szabályozás is kudarcra lesz ítélve.
A szülőket hamis reményekkel fogja táplálni, és tévesen elhitetik velük, hogy gyermekeik biztonságban vannak.
Dennis Ougrin brit gyermekpszichiáter szerint a vizsgálat komoly figyelmeztetés a döntéshozók számára, ugyanakkor kiemelte, hogy nem pusztán a képernyőidő csökkenése a kulcskérdés, hanem az is, hogy a korlátozás érezhetően javítja-e a fiatalok mentális egészségét és alvásminőségét, illetve mérsékli-e a káros tartalmakkal való találkozást.
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