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Intő jel: hiába tiltották be a közösségi médiát a fiataloknak, alig vált be – Megdöbbentő kutatás látott napvilágot
Globál

Intő jel: hiába tiltották be a közösségi médiát a fiataloknak, alig vált be – Megdöbbentő kutatás látott napvilágot

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Egy friss ausztrál kutatás szerint hiába tiltották be a 16 év alattiaknak a közösségimédia-platformok használatát, három hónappal később a fiatalok több mint 80 százaléka továbbra is görgette ezeket. Brit szakértők úgy látják, hogy önmagában a tiltás nem elég ahhoz, hogy távol tartsák a gyerekeket a káros online tartalmaktól - írja a Guardian.

Ausztrália volt a világ első országa, amely betiltotta a közösségi média használatát a gyermekek számára.

2025 decembere óta a 16 éven aluliak nem hozhatnak létre fiókot többek közt a TikTokon, az X-en, a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on és a Snapchaten. A Newcastle-i Egyetem 408, 12 és 17 év közötti fiatal bevonásával készült megfigyeléses vizsgálata azonban arra jutott, hogy a szabályozás csak limitált mértékben valósult meg, a korlátozások megkerülése pedig széles körben elterjedt.

A kutatás szerint

a tilalom életbe lépése után három hónappal minimálisan csökkent a napi közösségimédia-használat.

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A fiatalok mintegy 85 százaléka továbbra is látogatta a platformokat, több mint felük ráadásul a saját fiókján keresztül.

A tiltás hatékonytalanságát jellemzően a nem megfelelő életkor-ellenőrzési mechanizmus okozza. Bár a megkérdezettek kétharmadának át kellett esnie valamilyen ellenőrzésen, a 12-13 évesek közül csak 5, a 14-15 évesek között pedig mindössze 11 százaléknak kellett hivatalos igazolványról fényképet feltöltenie. A leggyakoribb módszer továbbra is az életkorra való rákérdezés és egy szelfi beküldése volt.

A vizsgált fiatalok kisebb része tudatosan játszotta ki a korlátozást. A 12-13 évesek mintegy 15, míg a 14-15 évesek 19 százaléka álprofilt használt, néhányan pedig virtuális magánhálózattal (VPN) kerülték meg a tiltást. A tanulmány megállapítása szerint

a szabályozás inkább a nyolc év alatti gyermekek esetében segíthet a hozzáférés késleltetésében,

mint azoknál a kamaszoknál, akik már eleve aktív felhasználói voltak a közösségi médiának.

A kutatás eredményei túlmutatnak Ausztrálián, hiszen több európai állam is bevezetett vagy tervez hasonló szigorítást, köztük Ausztria, Spanyolország, Görögország és Törökország.

Az Egyesült Királyságban jövőre hatályba lépő tervezet például szintén kizárná a 16 év alattiakat a Snapchat, a TikTok, a YouTube, az Instagram, az X és a Facebook használatából, de megtiltaná számukra az élő streaminget, valamint az idegenekkel való kommunikációt az olyan játékplatformokon is, mint a Roblox.

Andy Burrows, a brit Molly Rose Alapítvány vezetője rámutatott, hogy az egyszerű tiltás nem tartja távol a fiatalokat a kockázatos platformoktól. Hozzátette, ha a londoni kormány nem vonja le sürgősen a tanulságokat, a brit szabályozás is kudarcra lesz ítélve.

A szülőket hamis reményekkel fogja táplálni, és tévesen elhitetik velük, hogy gyermekeik biztonságban vannak.

Dennis Ougrin brit gyermekpszichiáter szerint a vizsgálat komoly figyelmeztetés a döntéshozók számára, ugyanakkor kiemelte, hogy nem pusztán a képernyőidő csökkenése a kulcskérdés, hanem az is, hogy a korlátozás érezhetően javítja-e a fiatalok mentális egészségét és alvásminőségét, illetve mérsékli-e a káros tartalmakkal való találkozást.

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