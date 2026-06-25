Készülnek a legrosszabbra az ukránok: újabb orosz támadás indulhat a szomszédos országgal karöltve

Az utóbbi napokban egyre súlyosabbá vált a feszültség Ukrajna és Fehéroroszország között, így felmerült annak is a lehetősége, hogy Minszk Moszkvával karöltve észak felől indít inváziót Kijev bevételére. Szirszkij szerint ez a forgatókönyv nagyon is lehetséges és nem akarják ölbe tett kézzel várni a támadást: új dandárokat hoznak létre, hogy visszaverjék az ellenséges csapatokat. Kijelentette, hogy Moszkva azért határozta el magát a frontvonal kiterjesztése mellett, mivel mostanra bizonyossá vált, hogy az ország többi részén indított műveletek kudarcba fulladtak, nem képesek eredményeket elérni. A főparancsnok szerint

Moszkva a frontvonal mintegy 160 kilométeres megnövelésével számol.

Szirszkij kifejtette, hogy ez a lehetőség komoly kihívás elé állítja Kijevet, mivel „az ellenség jelenleg mind emberi erő, mind fegyverzet tekintetében előnyben van”. Ahhoz, hogy megfelelően képesek legyenek reagálni a fenyegetésre, új brigádokat kell létrehozniuk.

Egyébként az ellenség módosította a terveit, és további hadosztályok, valamint öt dandár létrehozását tervezi idén. Kénytelenek vagyunk reagálni az ilyen akciókra. Háborúban vagy megragadod a kezdeményezést, vagy átadod. Nincs harmadik lehetőség

– jellemezte a helyzetet az ukrán főparancsnok.

Elhangzott az a kérdés is, hogy miért kell új alakulatokat létrehozni, miért nem elegendő a meglévőek méretét emelni. Erre azt válaszolta Szirszij, hogy egy ilyen lépés nem növelné meg a bevethető pontok számát, ebben a helyzetben viszont épp erre van a legnagyobb szükség. Azt is kiemelte, hogy a frontvonalak mélysége növekszik, ez pedig szintén az új brigádok létrehozását követeli meg.

2022 elején ebből az irányból is támadtak az oroszok, akkor Fehéroroszország a területét engedte át az invázió megindításához, katonailag nem támogatta Oroszországot. A műveletek néhány hétig tartottak, Moszkva végül 2022 áprilisában a visszavonulás mellett határozott.

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