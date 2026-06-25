Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng

A lap azt is megírta, hogy
a csapásokat Moszkva és más városok ellen amerikai hírszerzési adatok felhasználásával hajtotta végre Ukrajna.
Az FT megtudta: Trump egyelőre az orosz energiahordozókra kivetett szankciók szigorításával fogja folytatni az Oroszországra való nyomásgyakorlást, illetve lehet, hogy Ukrajna kap még több Patriot légvédelmi rakétát is.
Viszont ukrán vezetők elmondták:
annak ellenére, hogy most úgy tűnik, hogy Trump hajlandó erőteljesebb nyomást gyakorolni Oroszországra, nem biztos, hogy ez konkrét lépések is követik majd.
Oroszország valószínűleg tisztában van azzal, hogy a célkeresésben részt vesz az Egyesült Államok – ez az oka annak, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy immáron nem lehet az Egyesült Államokat objektív közvetítőnek tekinteni, Trump maga pedig kihátrált a tavalyi, alaszkai megállapodások mögül.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
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