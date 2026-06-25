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Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Globál

Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng

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Donald Trump amerikai elnököt lenyűgözték az Oroszország belső területei ellen végrehajtott ukrán dróntámadások – tudta meg a Financial Times bennfentes forrásokból.

A lap azt is megírta, hogy

a csapásokat Moszkva és más városok ellen amerikai hírszerzési adatok felhasználásával hajtotta végre Ukrajna.

Az FT megtudta: Trump egyelőre az orosz energiahordozókra kivetett szankciók szigorításával fogja folytatni az Oroszországra való nyomásgyakorlást, illetve lehet, hogy Ukrajna kap még több Patriot légvédelmi rakétát is.

Viszont ukrán vezetők elmondták:

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annak ellenére, hogy most úgy tűnik, hogy Trump hajlandó erőteljesebb nyomást gyakorolni Oroszországra, nem biztos, hogy ez konkrét lépések is követik majd.

Oroszország valószínűleg tisztában van azzal, hogy a célkeresésben részt vesz az Egyesült Államok – ez az oka annak, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy immáron nem lehet az Egyesült Államokat objektív közvetítőnek tekinteni, Trump maga pedig kihátrált a tavalyi, alaszkai megállapodások mögül.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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