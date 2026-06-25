Kifakadt az Epstein-botrányról a világ egyik leggazdagabb embere: a szexuális bűnöző zsarolást készített elő ellene

Gates két hete, június 10-én tett tanúvallomást az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága előtt, zárt ajtók mögött. A szexuális bűncselekmények miatt elítélt, pedofíliával vádolt milliárdos pénzember 2019-ben halt meg a börtönben.
A bizottság által kedden nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint
Gates burkolt fenyegetésekről számolt be.
Elmondása szerint Epstein azt fontolgatta, hogy a házasságon kívüli viszonyairól szerzett értesüléseket arra használja fel, hogy maga mellett tartsa, miközben ő igyekezett eltávolodni tőle.
Gates az igazságügyi minisztérium által januárban közzétett Epstein-iratokra utalva kifejtette,
nem zsarolt meg, de ha megnézik ezeket az e-maileket, úgy tűnik, Epstein úr ötletelése ebbe az irányba haladt.
A Microsoft alapítója ugyanakkor hozzátette, hogy Epstein soha nem küldött neki kifejezett zsarolólevelet, ám a levélpiszkozatok alapján az üzletember mintha azt gyakorolta volna, hogyan zsarolhatná meg őt, vagy hogyan taníthatna be erre valaki mást. Az üzenetek azonban végül sosem jutottak el hozzá.
A 70 éves Gates a tanúvallomás napján nyilvánosságra hozott nyitóbeszédében
kijelentette, hogy soha nem tudott Epstein bűncselekményeiről, és soha senkit nem tett áldozattá.
Korábban a Wall Street Journal című lapnak úgy nyilatkozott, hogy az Epsteinhez fűződő kapcsolata súlyos hiba volt, továbbá elismerte, hogy házassága idején két orosz nővel viszonyt folytatott. Ám tagadta, hogy bármi köze lett volna a pedofíliával vádolt pénzember illegális tevékenységeihez.
Gates elmondása szerint 2011-ben kezdődött az ismeretségük, három évvel azután, hogy Epstein bűnösnek vallotta magát kiskorúakat érintő prostitúcióban. Bár a milliárdos elismerte, hogy tudott Epstein korábbi jogi üzelmeiről, azt az információt kapta, hogy a pénzember képes dollármilliárdokat előteremteni a globális egészségügy támogatására, ami őt is intenzíven foglalkoztatta.
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