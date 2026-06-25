Lesújtó számok: pár nap alatt több mint 200 ember halálát okozhatta a hőhullám

A szakemberek statisztikai becslése szerint, amely a napi halálozási megfigyelő rendszeren (MoMo) és a hőmérsékleti adatokon alapul,
a vasárnaptól szerdáig tartó időszakban legalább 212 haláleset következhetett be az évszakhoz képest szokatlan kánikula miatt.
A hőségepizód első napján, vasárnap 13-an, hétfőn 38-an, kedden 66-an, és az utolsó napon, szerdán 95-en halhattak meg emiatt.
Az adatok azt mutatják, hogy a halálesetek túlnyomó többsége az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén fekvő közösségekben történt, ahol a legmagasabb, vörös szintű hőségriasztás volt érvényben, és hirtelen több egymást követő napon helyenként 40 Celsius-fok felett volt a nappali hőség.
Az északi régióban fekvő Asztúria és Galicia tartományban is megfigyelték a halálesetek számának növekedését ezekben a napokban. Noha ott a hőség nem volt annyira szélsőséges, de
ezeken a területek kiemelkedően magas az idős lakosság aránya, akik érzékenyebbek a magas hőmérsékletekkel szemben.
A hőség miatti halálozással kapcsolatban a El Periódico című online újság idézte Blanca Paniello közegészségügyi és klímaváltozási szakértőt, aki arról beszélt, hogy ezek a halálesetek nem mindig kapcsolódnak hirtelen eseményekhez, például a hőgutához.
A hőstressz elsődleges egészségügyi hatása a szív- és érrendszerre nehezedő kritikus terhelés
– mutatott rá, kifejtve, hogy a hőmérséklet emelkedésével a szervezet megpróbálja elvezetni a felesleges hőt a szívteljesítmény növelésével és az izzadással járó folyadékvesztéssel.
Hozzátette: idős korban csökken a szervezet hőszabályozó képessége, ráadásul a már meglévő betegségek növelhetik a hőséggel kapcsolatos szövődmények kockázatát.
Az egészségügyi intézet adatai szerint az elmúlt négy napban a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetek mintegy fele 85 év felettieket érintett.
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