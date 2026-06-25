Megjárja az a hajó, amely letér a kijelölt útvonalról a Hormuzi-szoroson

A teheráni vezetés által a stratégiai jelentőségű tengerszoros forgalmának ellenőrzésére létrehozott Hormuzi-szorosi Hatóság csütörtökön az X közösségi oldalon bejelentette, hogy nem garantálja a biztonságos áthaladást azon hajók számára, amelyek letérnek a kijelölt útvonalakról.

A Perzsa-öböl-szorosi Hatóság (PGSA) közleménye szerint a nem engedélyezett útvonalak használatából adódó következményekért

kizárólag a hajó tulajdonosa, üzemeltetője, valamint kapitánya tartozik felelősséggel.

A figyelmeztetést azt követően adták ki, hogy a brit tengerhajózási biztonsági szervezet, az UKMTO arról számolt be, hogy egy teherhajó ellen feltételezhetően támadást kíséreltek meg Omán közelében, miközben áthaladt a Hormuzi-szoroson. Amerikai tisztségviselők a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkoztak, hogy Irán tüzet nyitott a járműre.

Teherán hivatalosan nem reagált az incidensre. Az Iszlám Forradalmi Gárda csütörtökön korábban ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a szoroson való biztonságos áthaladás kizárólag az Irán által kijelölt útvonalakon lehetséges, és határozottan fellépnek a szabályokat figyelmen kívül hagyó hajókkal szemben.

Forrás: Reuters

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