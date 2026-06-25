Megmozdult a föld a mediterrán turistaparadicsomban: Európa legnagyobb aktív szupervulkánja mellett észlelték a rengést

Földrengés volt csütörtök hajnalban a dél-olaszországi Nápoly térségében. Sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint

a 3,6-os erősségű földrengés helyi idő szerint 4.17 órakor következett be a Flegrei-mezők térségében.

A helyi hatóságok már csaknem 24 órával korábban is kisebb földrengéseket észleltek ugyanazon a területen.

Médiabeszámolók szerint a rengést Nápolyban is jól lehetett érezni, különösen a magasabb emeleteken, valamint a város nyugati, a Flegrei-mezőkkel határos negyedeiben.

A Flegrei-mezők Európa legnagyobb aktív szupervulkánja, amelyet hosszabb ideje gyakori, többnyire kisebb, időnként azonban erősebb földrengések ráznak meg. A szupervulkánokat rendkívül nagy magmakamra és potenciálisan igen nagy erejű kitörések jellemzik.

Nápolyban és környékén mintegy 3 millió ember él.

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