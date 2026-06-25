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Megszólalt Donald Trump jobbkeze: rendkívüli akciót indítanak a tragikus katasztrófa sújtotta országban
Globál

Megszólalt Donald Trump jobbkeze: rendkívüli akciót indítanak a tragikus katasztrófa sújtotta országban

MTI
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A venezuelai földrengés nyomán szükséges segítségnyújtásról egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Delcy Rodriguez, a dél-amerikai ország államfője csütörtökön.

A közel-keleti látogatáson tartózkodó Rubio újságírók előtt beszámolt arról, hogy

az amerikai kormány minden eszközt rendelkezésre bocsát.

Kutató-mentő egységek már a katasztrófa sújtotta térségbe utaztak Virginia államból és Kaliforniából, hogy a legsürgősebb munkába bekapcsolódjanak, valamint biztosítanak légi megfigyelőképességeket is a károk összegzéséhez, különösen a partvidéki területek átkutatásához.

A külügyminiszter azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg szintén eszközöket küldött a földrengéssel érintett térségbe.

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- fogalmazott Rubio az Egyesült Államok segítségnyújtásával kapcsolatban. "Nagyméretű lesz, gyors lesz és hatékony lesz"- tette hozzá.

Donald Trump elnök szerda éjszaka közösségi oldalán azt közölte, hogy minden amerikai kormányzati ügynökséget utasított: vegyen részt a dél-amerikai ország megsegítésére irányuló erőfeszítésekben.

Új és nagyszerű barátaink rendelkezésére állunk

- fogalmazott az amerikai elnök.

Delcy Rodriguez venezuelai államfő csütörtök reggel arról számolt be, hogy az ország északi partvidékét ért két, egymás után bekövetkezett 7-es fokozatot meghaladó földrengésben

legkevesebb 164 ember vesztette életét,

és eddig csaknem ezer sérültet regisztráltak, de az áldozatok száma várhatóan tovább növekszik, ahogy a mentőegységek átvizsgálják a romokat.

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