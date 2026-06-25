Melegrekord: vörös riasztások Európa-szerte, halálos áldozatokat szed a kegyetlen hőség – Volt, ahol bezárták az iskolákat

Franciaországban szerdán megdőlt az előző napi melegrekord, ezzel minden idők legmelegebb napja volt az országban a meteorológiai szolgálat, a Météo-France szerint, amely a példátlan és nehezen elviselhető hőhullám folytatódását jelzi előre. Olaszországban közben már öten vesztették életüket a hőhullámban, Angliában pedig több mint ezer iskolában tanítási szünetet vagy rövidített órákat rendeltek el szerdán.

Az országos hőmérsékleti mutató, amely a harminc referenciaállomáson mért hőmérsékletek átlaga, szerdán 30 Celsius fokra emelkedett a keddi 29,9 után.

Még soha nem volt ilyen meleg az országban, amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat.

A meteorológiai intézet szerint bár a hőhullám szerdán elérte csúcspontját, csütörtökön még mindig fullasztó meleg várható. A Météo-France szerda délután újabb 14 megyére terjesztette ki a legmagasabb szintű hőségriasztást. Így a 96 megyéből jelenleg 72-ben van érvényben a lakosság háromnegyedét érintő vörös riasztás csütörtök este 10 óráig, amikor is az Atlanti-óceán partján tíz megyében csökkenhet a riasztási fokozat, viharok érkezésével.

A Nyugatról érkező hűvösebb levegő azonban nehezen éri majd el az egész országot, és a kánikulai körülmények jellemzően a hétvégén is fennmaradnak,

a maximumhőmérsékletek 40 és 42 Celsius fok között alakulnak a következő napokban is.

Az ország keleti felén a hétvége után is folytatódik az intenzív hőség a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

Szerdán tömegesen dőltek meg az idei melegrekordok, és több tucat településen az abszolút rekordok is. A legmagasabb értékeket a délnyugati Bordeaux közelében, Palluau és Pissos településeken mérték, 43,8 Celsius fokot, míg a nyugati Nantes-ban és La Rochelle-ben 42,2 Celsius fok, Párizsban pedig 40,3 Celsius fok volt délután. Ez a negyedik alkalom az elmúlt 150 évben, és idén az első, hogy a francia fővárosban a hőmérő higanyszála 40 Celsius fok fölé emelkedett.

A perzselő hőség azonban éjjel sem szűnik meg, ami megakadályozza a szervezet regenerálódását. A Météo-France szerint csütörtökre virradóra várhatóan országszerte a valaha mért legmelegebb éjszaka lesz, Párizsban például nem süllyed 27 Celsius fok alá a hőmérséklet. A korábbi minimumrekordot 2003-ban mérték a francia fővárosban, 25,5 Celsius fokkal.

A rendkívüli hőségben az ország infrastruktúrája nehezen bírja a próbatételt: a breton Quimper közelében egy transzformátor meghibásodása miatt mintegy 120 ezer háztartás maradt áram nélkül kedden, szerda estére 15 ezer lakásban még mindig nem sikerült helyreállítani a szolgáltatást.

Az olaszoknál vasárnap tetőzhet a hőség

Olaszországban közben ötre emelkedett a rendkívüli hőség áldozatai száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedő hőmérséklet miatt.

Egy 57 éves férfi az északnyugati Lombardia tartományban, Lodi város területén halt meg, miközben a tűző napon mezőgazdasági munkát végzett. A szintén lombardiai Garlasco temetőjében egy 56 éves férfi rosszul lett a melegben, és meghalt.

Az ország középső részén található Piacenzában egy 61 éves férfi a szőlőültetvényén, egy hajléktalan Nápoly utcáin lett rosszul és elhunyt. Padovában egy vízvezeték-szerelő egy utcai vezeték szerelése közben vesztette életét a hőség miatt.

Orazio Schillaci egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze, miután az előrejelzések szerint a hőmérséklet tovább emelkedik.

A tetőzést vasárnap és hétfőn várják: a számítások szerint a legmelegebb Firenzében és a Pó-alföldön lesz 40 Celsius-fok fölötti értékkel.

Napról napra emelkedik a vörös kódú városok száma, ahol a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Csütörtökön tizenhét, pénteken tizennyolc lesz a számuk.

Vigyáznunk kell a sérülékenyekre, gyerekekre, idősekre

- mondta Orazio Schillaci.

Rómán szerda délután heves jégeső söpört végig, amely golflabda nagyságú jégdarabokkal hullott az utcákon tartózkodókra és a járművekre.

Nagy-Britanniában is rekord dőlt meg

A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius-fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában.

Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg:

az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték 35,6 fokkal.

A meteorológia szerda óta a legmagasabb, vörös hőségriasztást tartja érvényben Anglia déli harmadában, beleértve Londont is.

A figyelmeztetés szerint csütörtökön és pénteken Anglia keleti térségeiben a hőség még erősödhet is: a prognózis nem zárja ki erre a két napra a 37-38 fokos hőmérsékleti maximumokat sem.

A hétvégén azonban egy atlanti időjárási front nyomán megszűnik a hőség és várhatóan 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet a mostani vörös riasztástól érintett dél-angliai térségben is.

Angliában és Walesben több mint ezer iskolában tanítási szünetet vagy rövidített tanítást rendeltek el szerdán a hatóságok a rendkívüli hőség miatt.

Az országos vasúti infrastruktúrát működtető cég, a National Rail azt kérte szerdai felhívásában, hogy ha nem feltétlenül szükséges, senki ne utazzon vonattal a vörös riasztástól érintett országrészekbe vagy ezekből a térségekből máshová, mert a hőség fennakadásokat okozhat a forgalomban.

Londonban több metróvonalon jelentős késésekkel közlekedtek a szerelvények szerda este a hőség okozta műszaki gondok miatt.

Június a második olyan hónap egymás után, amikor havi hőségrekordok dőltek meg Nagy-Britanniában.

Az új májusi melegrekordot a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán jegyezték fel: itt május 26-án 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek.

A korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én rögzítették a műszerek 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.

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