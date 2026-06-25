Moszkva belenyúlna a mély sebbe, hogy még jobban fájjon – Durva provokációk megrendezésével bízhatták meg az orosz hírszerzést

A Központ szerint az orosz katonai hírszerzés, a GRU lett megbízva műveletek végrehajtásával, miközben a lengyelországi Gdanskban éppen csütörtökön kezdődött meg az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferencia.

Ukrajna és Lengyelország viszonya azután mérgesedett el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a második világháborús ukrán partizánhadseregről, az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy katonai egységet. Az UPA fegyvereseit Ukrajnában a szovjet elnyomás elleni harc hőseinek tartják, Lengyelországban viszont azzal vádolják őket, hogy a második világháború alatt több tízezer, akár százezer lengyel nemzetiségű embert is kivégezhettek. Karol Nawrocki lengyel elnök ezért úgy döntött, megfosztja Zelenszkijt a legmagasabb lengyel állami kitüntetéstől, a Fehér Sas-rendtől. Az ukrán elnök futárszolgálattal küldte vissza a kitüntetést, és a gdanski konferencián való részvételét is lemondta.

Csütörtök kora reggel közzétett nyilatkozatában az ukrán Dezinformáció Elleni Központ arra figyelmeztetett, hogy

Oroszország lengyel szimbólumokat felhasználó provokációkat készíthet elő, amelyeket Ukrajna területén akar végrehajtani,

az újjáépítési konferencia idején.

A rendelkezésre álló információk szerint az orosz GRU-t bízták meg ezzel a feladattal – tették hozzá, megjegyezve:

Az ellenség fő célja a politikai destabilizáció, a feszültségkeltés és szakadék létrehozása Lengyelország és Ukrajna között.

A Központ figyelmeztetése mindössze két nappal azután érkezett, hogy arról számolt be, Oroszország „hamis hírek sorozatát indította el az Ukrajna és Lengyelország közötti ellenségeskedés szítására”, és ezeket hamisan úgy tüntette fel, mintha azok ismert nyugati médiumoktól származnának.

Ezek között szerepeltek olyan hamis állítások is, miszerint a lengyel állami intézmény, az auschwitzi múzeum igazgatója azt követelte, hogy Zelenszkijt ne hívják meg az emlékünnepségekre, mert „dicsőíti a nácikat”, valamint hogy Zelenszkij „Lengyelország bosszantására” további katonai egységeket nevezne el az UPA után.

Címlapkép: A volhíniai mészárlásra emlékező demonstráció Lengyelországban 2025. augusztus 24-én. Forrás: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images