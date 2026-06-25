Óriási földrengés rázta meg a távoli országot: magyar mentőcsapat is készenlétben áll, adománygyűjtés indult

Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogy ha szükséges, segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után - közölte a Baptista Szeretetszolgálat csütörtökön. A baptisták mellett az Ökumenikus Segélyszervezet is adománygyűjtést indított a károsultaknak.

Mint arról beszámoltunk, Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés.

A 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Egyelőre 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről számolt be a latin-amerikai ország elnöke, Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Az amerikai földtani intézet elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy

a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz,

30 százaléka pedig annak, hogy az áldozatok száma több mint 100 ezerre emelkedik.

Így lehet segíteni Magyarországról

A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.

Hozzátették, hogy gyűjtést indítottak az áldozatok megsegítése érdekében, az adományokat a UniCredit - 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják (a közleményben azt kell írni, hogy "Földrengés Venezuelában"), de lehetőség van online adományozásra is a https://adomany.baptistasegely.hu/ oldalon.

Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére:

a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajbajutottak - közölte a karitatív szervezet csütörtökön.

A támogatás célba juttatásának érdekében az Ökumenikus Segélyszervezet felvette a kapcsolatot az ACT Alliance nemzetközi szövetség helyszínen segítő partnerszervezetével.

Nagyobb adományokkal a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon "Venezuela" megjelöléssel fejezhetik ki szolidaritásukat - áll a közleményükben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ronald Pena R