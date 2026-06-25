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Putyin legerősebb szövetségese kimondta a döntő szót: bármilyen helyzetben Oroszország mögött áll
Globál

Putyin legerősebb szövetségese kimondta a döntő szót: bármilyen helyzetben Oroszország mögött áll

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Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz elnök szavairól.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Andrej Vorobjev moszkvai régió kormányzójával tartott találkozót, ahol biztosította az oroszokat a támogatásáról:

Bármilyen helyzetben Oroszország mellett fogunk állni, az ő válluk mögött

– jelentette ki, mire az beszélgetőpartnere a háláját fejezte ki.

A kormányfő azzal folytatta, hogy „tisztában vannak azzal, hogy mi fog történni, ha a Nyugat beavatkozik”. Ezt a talányt végül nem válaszolta meg Lukasenka, ugyanakkor a kijelentései beleillenek abba, hogy az elmúlt időszakban felerősödött annak a lehetősége, hogy a fehéroroszok Oroszországgal együtt észak felül katonai inváziót indíthatnak Ukrajna felé. A felvetésre már az ukrán főparancsnok is reagált, szerinte újabb brigádokat kell létrehozniuk, hogy képesek legyenek egy katonai támadásra reagálni. A háború kezdetén már ara volt példa, hogy Minszk felvonulási területet biztosított Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, és az ukrán főváros felé innen indult meg a művelet. Akkor a fehérorosz alakulatok nem vettek részt a néhány hétig tartó műveletekben.

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