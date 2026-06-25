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Súlyos korrupciós botrány: a bírósági eljárás megszüntetését kérte a volt miniszterelnök
Globál

Súlyos korrupciós botrány: a bírósági eljárás megszüntetését kérte a volt miniszterelnök

MTI
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Az ellene indult bírósági eljárás megszüntetését kérte José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol kormányfő csütörtökön, arra hivatkozva, hogy több alapvető jogát megsértették, mert jogellenesen elemzett bizonyítékokat vontak be az ügybe.

A védőügyvéd beadványa szerint a nyomozati eljárásban sérült a többi közt ügyfele tisztességes eljáráshoz és megfelelő eljárási garanciákhoz való joga, valamint a hatékony bírói védelem és az ártatlanság vélelme is.

Érvelés szerint az eljárás "magánbeszélgetések jogosulatlan elemzéséből ered", mivel a rendőrség gazdasági és költségvetési bűnözés elleni osztálya bírói engedély nélkül elemezte egy másik gyanúsított mobiltelefonján található csevegőalkalmazás üzenetváltásait.

A védelem épp ezért kérte a korrupcióellenes ügyészség által 2025-ben indított nyomozása során

beszerzett összes bizonyíték kizárását,

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azonban úgy vélte, hogy indokolt az eljárás semmissé nyilvánítása is, mivel annak okai a nyomozás elején merültek fel, és befolyásolták a későbbi intézkedéseket.

A volt miniszterelnök jogi képviselője jogszerűtlennek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy az ügyben párhuzamos nyomozások zajlottak a korrupcióellenes ügyészségen és a madridi 15. számú vizsgálóbíróságon, ami a jogilag illetékes bíró megkerüléséhez vezetett.

Továbbá tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy szerdán a spanyol sajtóban megjelentek Zapatero és titkárnője, Gertrudis Alcázar közötti üzenetváltások, valamint egy rendőrségi jelentés, amelyeknek a nyomozás részeként bizalmasnak kellett volna maradniuk.

Az ilyen cselekmények, azon túl, hogy az eljárás titkosságával járó titoktartási kötelezettség kirívó megsértését jelentik, bűncselekménynek minősülhetnek

- hangsúlyozta a védőügyvéd.

A bíróság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan szivárogtak ki a sajtóhoz a dokumentumok.

Zapatero múlt héten tett vallomást a központi büntetőbíróságon, és ártatlanságát hangsúlyozta.

A szocialista politikust, aki 2004 és 2011 között volt miniszterelnök, a többi közt bűnszervezethez tartozással, befolyással üzérkedéssel és okirat-hamisítással gyanúsítják.

A nyomozás azért indult, hogy kiderüljön: a Plus Ultra légitársaság jogszerűen szerezte-e meg és használta fel a koronavírus-járvány miatt 2021-ben kapott, 53 millió eurós állami pénzügyi mentőcsomagot.

A vizsgálóbíró szerint a Plus Ultra vezetői a volt kormányfőn keresztül próbálhatták meg elérni, hogy a cég részesüljön a mentőcsomagból.

Emellett feltételezhetőnek tartja, hogy Zapatero egy tiltott befolyással üzérkedő hálózatot vezetett és anyagi előnyökért cserébe harmadik felek szolgálatába állította magas rangú személyes kapcsolatait. Mindezek elrejtésére fedőcégeket, hamisított dokumentumokat és átláthatatlan pénzügyi csatornákat használt volna fel.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/CHRISTOPHE KARABA

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