CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Trump: el kell ismerni, hogy Zelenszkij bátor ember, jó fegyverei vannak, az ukránok igazi harcosok
Globál

Trump: el kell ismerni, hogy Zelenszkij bátor ember, jó fegyverei vannak, az ukránok igazi harcosok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bátornak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és katonáit Donald Trump amerikai elnök, arra is kitért, hogy szerinte Ukrajnának nagyon jó katonai felszerelései vannak – számol be a Euronews.

Trump a Fehér Házból beszélt, oldalán Mark Ruttével, a NATO főtitkárával.

Elég jól teljesít [Zelenszkij], mindegy, hogyan nézed. Tartja magát. Sokan meghalnak mindkét oldalon, de szerintem elég jól teljesít”

– mondta az amerikai elnök.

El kell ismerni, hogy bátor, jó felszerelései vannak, nagyszerű emberei vannak, harcosai vannak”

Még több Globál

60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

Intő jel: hiába tiltották be a közösségi médiát a fiataloknak, alig vált be – Megdöbbentő kutatás látott napvilágot

Óriási földrengés rázta meg a távoli országot: magyar mentőcsapat is készenlétben áll, adománygyűjtés indult

– mondta Trump.

Segítséget vagy más, Ukrajna számára kedvező intézkedést nem jelentett be az amerikai politikus.

Az amerikai elnököt Moszkva és a Krím elleni ukrán támadások nyűgözték le, erről korábban itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility