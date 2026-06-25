Trump: el kell ismerni, hogy Zelenszkij bátor ember, jó fegyverei vannak, az ukránok igazi harcosok

Trump a Fehér Házból beszélt, oldalán Mark Ruttével, a NATO főtitkárával.

Elég jól teljesít [Zelenszkij], mindegy, hogyan nézed. Tartja magát. Sokan meghalnak mindkét oldalon, de szerintem elég jól teljesít”

– mondta az amerikai elnök.

El kell ismerni, hogy bátor, jó felszerelései vannak, nagyszerű emberei vannak, harcosai vannak”

– mondta Trump.

Segítséget vagy más, Ukrajna számára kedvező intézkedést nem jelentett be az amerikai politikus.

Az amerikai elnököt Moszkva és a Krím elleni ukrán támadások nyűgözték le, erről korábban itt írtunk:

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain