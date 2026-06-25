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Vallott a veterán vadászpilóta: nem a szupermodern F-35-ös Amerika legjobb vadászgépe
Globál

Vallott a veterán vadászpilóta: nem a szupermodern F-35-ös Amerika legjobb vadászgépe

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Elmondta egy több mint 3000 repülési órával rendelkező amerikai vadászpilóta a Business Insidernek, szerinte melyik most az Egyesült Államok legjobb vadászrepülőgépe.

Dave Berke 23 éves karrierje során számos vadászgépet repült, köztük az F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, és az F-35B Lightning II típusú vadászbombázókat is használta, nem is keveset.

A pilóta szerint a legjobb gép az összes közül az F-22 Raptor volt, amely szerinte teljesen egyedi, sehol máshol a világon nincs ilyen eszköz.

Jellemzése szerint a gép lopakodóképessége remek, manőverezhetősége pedig olyan jó, hogy az szinte „megszegi a fizika törvényeit.”

Ettől függetlenül a többi gépet is jónak tartja: az F/A-18-ast első szerelmének nevezte, mellyel a legtöbbet repült, az F-16-os pedig szerinte erősebb és sokoldalúbb gép, mint az előbbi merevszárnyas.

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Az F-35-ös lopakodó vadászbombázóval kapcsolatosan elmondta: a gép legnagyobb előnye, hogy példátlanul könnyen szerez, dolgoz fel és oszt meg információkat a harctéren, Berke szerint a jövő háborút alapvetően az információ uralma fogja eldönteni.

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