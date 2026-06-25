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Végső csatáról beszélnek az oroszok: Kijev alatt dőlhet el a háború – Azt mondják, a győztes már most egyértelmű
Globál

Végső csatáról beszélnek az oroszok: Kijev alatt dőlhet el a háború – Azt mondják, a győztes már most egyértelmű

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Komoly feszültséget okoz Oroszországban az ukrán haderő folyamatos mélységi csapássorozata, illetve Belarusz lényegében nyílt fenyegetése; orosz vezetők, orosz médiatermékek nap mint nap beszélnek végső csapásról, elsöprő támadásról, esetleg nukleáris fegyverek használatáról. Legújabban Vlagyimir Popov orosz tábornagy, haditechnikai szakértő beszélt arról, hogy szerinte a háború könnyen lehet, hogy végül az északi fronton, a Belarusz és Kijev közti térségben dől el.

Popov annak apropójából beszélt, hogy Zelenszkij megfenyegette Belaruszt: ha nem szerelik le a határra telepített kommunikációs reléket, melyek az orosz hadsereget segítik, Ukrajna fog „intézkedni.” Popov tábornok úgy látja:

Zelenszkij lényegében invázióval fenyegette meg Belaruszt, azt pedig, hogy konkrét katonai művelet készül, szerinte az igazolja, hogy Csernyihivben, a határ mentén Ukrajna 12 falut ürített ki.

Popov arról beszél a lapnak: ha Ukrajna bármilyen támadást indít a „partneri, baráti ország ellen,” Oroszország és Fehéroroszország együtt fog északról inváziót indítani Kijev ellen.

Az MK.ru riportere ezután megkérdezi Popovot, hogy szerinte lesz-e kijevi csata.

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Popov azt mondja: „nem áll Oroszország érdekében” egy újabb Kijev elleni invázió, de ha az ukrán hadsereg inváziót kezd Belarusz ellen, ez lesz a következő lépés.

A tábornok azzal magyarázza, miért nem támadják meg az ukrán fővárost, hogy más, fontosabb célok vannak most, mint Szlovjanszk, Kramatorszk, Kupjanszk, Dnyipropetrovszk, Orihiv, a Dnyeper menti frontvonal.

Ettől függetlenül hozzáteszi: Kijevért egyszer biztosan kell majd harcolni, szerinte ráadásul Oroszország nagyon gyorsan győzni fog.

Be fogjuk venni Kijevet, mindegy, mi lesz. És nagyon gyorsan. De nem most, nem is a következő 2-3 hónapban. De ha az ukrán fegyveres erők meglépik ezt a kemény provokációt, rá leszünk kényszerítve, hogy odamenjünk Belaruszon keresztül”

– mondja.

Sajnos nem kap a tábornok arról kérdést, hogy miért nem tudta Oroszország 2022-ben elfoglalni Kijevet és arról sem, hogy miért számít a fővárosnál gyors sikerre, ha kicsi, párezres donyecki városkák elfoglalása is hosszú hónapokba telik az orosz hadseregnek.

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Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

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