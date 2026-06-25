Popov annak apropójából beszélt, hogy Zelenszkij megfenyegette Belaruszt: ha nem szerelik le a határra telepített kommunikációs reléket, melyek az orosz hadsereget segítik, Ukrajna fog „intézkedni.” Popov tábornok úgy látja:
Zelenszkij lényegében invázióval fenyegette meg Belaruszt, azt pedig, hogy konkrét katonai művelet készül, szerinte az igazolja, hogy Csernyihivben, a határ mentén Ukrajna 12 falut ürített ki.
Popov arról beszél a lapnak: ha Ukrajna bármilyen támadást indít a „partneri, baráti ország ellen,” Oroszország és Fehéroroszország együtt fog északról inváziót indítani Kijev ellen.
Az MK.ru riportere ezután megkérdezi Popovot, hogy szerinte lesz-e kijevi csata.
Popov azt mondja: „nem áll Oroszország érdekében” egy újabb Kijev elleni invázió, de ha az ukrán hadsereg inváziót kezd Belarusz ellen, ez lesz a következő lépés.
A tábornok azzal magyarázza, miért nem támadják meg az ukrán fővárost, hogy más, fontosabb célok vannak most, mint Szlovjanszk, Kramatorszk, Kupjanszk, Dnyipropetrovszk, Orihiv, a Dnyeper menti frontvonal.
Ettől függetlenül hozzáteszi: Kijevért egyszer biztosan kell majd harcolni, szerinte ráadásul Oroszország nagyon gyorsan győzni fog.
Be fogjuk venni Kijevet, mindegy, mi lesz. És nagyon gyorsan. De nem most, nem is a következő 2-3 hónapban. De ha az ukrán fegyveres erők meglépik ezt a kemény provokációt, rá leszünk kényszerítve, hogy odamenjünk Belaruszon keresztül”
– mondja.
Sajnos nem kap a tábornok arról kérdést, hogy miért nem tudta Oroszország 2022-ben elfoglalni Kijevet és arról sem, hogy miért számít a fővárosnál gyors sikerre, ha kicsi, párezres donyecki városkák elfoglalása is hosszú hónapokba telik az orosz hadseregnek.
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