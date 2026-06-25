Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott, azonnal reagált az oroszok legfőbb szövetségese

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elárulta, hogy nemrég Minszkben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök küldötteit, akiknek egyértelműen jelezte: ha Ukrajna megpróbálja belerángatni Fehéroroszországot a háborúba, annak súlyos következményei lesznek. A találkozó azután került sor, hogy Zelenszkij ultimátumot adott Lukasenkának az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai eszközök eltávolítására.

Aljakszandr Lukasenka Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képviselőivel találkozott nemrég Minszkben - közölte maga a fehérorosz elnök csütörtökön.

Nemrég voltak itt Zelenszkij küldöttei. Egyenesen a szemükbe mondtam: fiúk, mondjátok meg az elnökötöknek, ha azt gondolja, hogy így beszélhet velünk, és belerángathat minket a háborúba, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy a háború jellege azonnal megváltozik. Teljesen más háború lesz az

- jelentette ki Lukasenka Andrej Vorobjovval, a moszkvai régió kormányzójával tartott találkozóján a kijevi vezetés korábbi "fenyegetéseire" reagálva.

Zelenszkij a múlt héten pénteken bejelentette, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

"Amúgy választ is kaptunk: az elnök és képviselői is megértették ezt" - mondta Lukasenka. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának megállapodásra kellene törekednie, nem pedig "porhintéssel" és "zajongással" foglalkoznia.

Kijelentette azt is, hogy Minszk minden helyzetben Moszkvával tart.

Másként nem is lehet. Értjük, hogy mi történne, ha a Nyugat ismét beavatkozna itt

- hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy Fehéroroszországnak elegendő földje van, és megelégszik saját gazdaságával, egyedül igazságos feltételeken alapuló békére van szüksége. "Nekünk nem kell háború. Van elég földünk, saját gazdaságunk és problémáink. (...) Béke, csakis béke (kell). De csak teljes garanciák mellett, hogy nem fognak velünk játszadozni, és - ahogy Putyin (orosz elnök) mondja, nem tudnak még egyszer becsapni minket, mert Oroszország megtévesztése Fehéroroszországot is sújtaná. Mi hazánk frontvonalán állunk, ezzel teljesen tisztában vagyunk" - fogalmazott a fehérorosz elnök.

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