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40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett. Az ukrán államfő elmondása szerint ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára, és kikényszeríteni a háború végét. Közben az éjszaka folyamán robbanásokat jelentettek Kijevből. Az ukrán légierő később egy Kijev felé tartó ballisztikus rakétára figyelmeztetett. Vitalij Klicsko polgármester elmondta, a rakéta törmeléke nyílt területen zuhant le a Darnickij kerületben, ahol tűz ütött ki egy raktárépületben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Moszkva: nincs út Kosztyantinivkába

Péntek reggel orosz védelmi tárca arról is beszámolt, hogy az orosz drónrendszerek lezárták az összes utat az ostromlott Kosztyantinivka felé.

A városért a harcok 2025 őszén kezdődtek, elfoglalása kiindulópontként szolgálhat a további orosz offenzíva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé.

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Orosz jelentés

Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 660 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 13 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.

(MTI)

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157 drónt lőttek le csak Tula felett

Dmitrij Miljajev, a Tulai terület kormányzója pénteken közölte:

a régió légterében az éjszaka folyamán 157 drónt semlegesítettek.

Egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. A Tulai terület az orosz fegyvergyártás történelmi központja.

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Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint közép-európai idő szerint fél hétig 47 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. A fővárosi Vnukovo, Seremetyjevo és Domogyedovo repülőtér a biztonsági szervekkel egyeztetve fogad és indít járatokat.

(MTI)

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Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető

Emmanuel Macron francia elnök elmondása szerint az Egyesült Államok most először hivatalos dokumentumban erősítette meg, hogy az orosz-ukrán háborúban nem semleges közvetítőként lép fel. Az államfő erről a francia–olasz csúcstalálkozó keretében, a Cannes melletti Antibes-ban tartott sajtótájékoztatón beszélt - írja az Ukrajinszka Pravda.

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Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető
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Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök (címlapképünkön) csütörtök este a közösségi oldalán bejelentette, hogy a gdański Ukrajna-helyreállítási konferencián 160 megállapodást kötöttek összesen több mint 10 milliárd euró értékben - írja az Ukrajinszka Pravda.

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Bejelentette Ukrajna: hiába maradt otthon Zelenszkij, így is 10 milliárd eurós alkukkal mennek haza az ukránok
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Robbanások rázták meg az orosz vegyipari üzemet: tűz ütött ki és különös szag terjeng, miután lecsaptak az ukrán drónok

Az ukrán hadsereg mára virradóra dróntámadást hajtott végre Oroszország Tulai területén. Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint a csapások egy vegyipari üzemet és az energetikai infrastruktúrát is eltalálták - közölte a Kyiv Independent.

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Robbanások rázták meg az orosz vegyipari üzemet: tűz ütött ki és különös szag terjeng, miután lecsaptak az ukrán drónok
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40 napos katonai offenzívát indít Zelenszkij, tűz alatt Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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