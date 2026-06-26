40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Péntek reggel orosz védelmi tárca arról is beszámolt, hogy az orosz drónrendszerek lezárták az összes utat az ostromlott Kosztyantinivka felé.

A városért a harcok 2025 őszén kezdődtek, elfoglalása kiindulópontként szolgálhat a további orosz offenzíva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé.