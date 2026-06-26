40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Moszkva: nincs út Kosztyantinivkába
Péntek reggel orosz védelmi tárca arról is beszámolt, hogy az orosz drónrendszerek lezárták az összes utat az ostromlott Kosztyantinivka felé.
A városért a harcok 2025 őszén kezdődtek, elfoglalása kiindulópontként szolgálhat a további orosz offenzíva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé.
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 660 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 13 régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger felett.
(MTI)
157 drónt lőttek le csak Tula felett
Dmitrij Miljajev, a Tulai terület kormányzója pénteken közölte:
a régió légterében az éjszaka folyamán 157 drónt semlegesítettek.
Egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. A Tulai terület az orosz fegyvergyártás történelmi központja.
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint közép-európai idő szerint fél hétig 47 Moszkva felé tartó pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le. A fővárosi Vnukovo, Seremetyjevo és Domogyedovo repülőtér a biztonsági szervekkel egyeztetve fogad és indít járatokat.
(MTI)
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