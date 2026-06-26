40 napos katonai offenzívát indít Zelenszkij, tűz alatt Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
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Súlyos következményei lehetnek a fővárosi tiltásnak a Reklámszövetség szerint
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Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott, azonnal reagált az oroszok legfőbb szövetségese
Aljakszandr Lukasenka üzent Zelenszkijnek.
Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában, megszólalt a vállalat
Vizsgálják az okokat.
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi deviz
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
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A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
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