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40 napos katonai offenzívát indít Zelenszkij, tűz alatt Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

40 napos katonai offenzívát indít Zelenszkij, tűz alatt Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, 40 napos "offenzívát" hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett. Az ukrán államfő elmondása szerint ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára, és kikényszeríteni a háború végét. Közben az éjszaka folyamán robbanásokat jelentettek Kijevből. Az ukrán légierő később egy Kijev felé tartó ballisztikus rakétára figyelmeztetett. Vitalij Klicsko polgármester elmondta, a rakéta törmeléke nyílt területen zuhant le a Darnickij kerületben, ahol tűz ütött ki egy raktárépületben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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40 napos katonai offenzívát indít Zelenszkij, tűz alatt Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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