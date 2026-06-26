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9/11 kicsiben: videón, ahogy egy repülőgép becsapódik Peking legmagasabb felhőkarcolójába
Globál

9/11 kicsiben: videón, ahogy egy repülőgép becsapódik Peking legmagasabb felhőkarcolójába

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Kisrepülőgép csapódott be Peking legmagasabb felhőkarcolójába, a Citic Towerbe helyi idő szerint péntek este – írja a The New York Times.

A közösségi médiában videófelvételt is megosztottak az esetről.

A becsapódó kisrepülőgép a felhőkarcoló legalább két ablakát kitörte, majd a magasból lezuhant.

Az épületet evakuálták. A lezuhanó törmelékek és repülő miatt az utcán tartózkodók pánikszerűen menekültek.

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A kisrepülőgépen állítólag csak a pilóta tartózkodott, az ő sorsáról még nincs információ.

Az épület körül nagy a rendőri jelenlét, egy fontos utat is lezártak.

A Citic Tower, más nevén China Zun 2018-ban épült, jelenleg a kínai főváros legmagasabb épülete, és az állami Citic Group tulajdonában áll.

Címlapkép forrása: Maxim Shemetov Pool/Getty Images

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