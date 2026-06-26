A legrosszabbra figyelmeztet a hírszerzés: Putyin a NATO elleni provokációra készül

A lett hírszerzés hétfői közlése szerint

jeleket látunk arra, hogy Oroszország katonai provokációt készít elő a balti országok vagy Lengyelország ellen.

Bár ez vélhetően jócskán elmaradna egy teljes körű támadástól.

A Guardian másik magas rangú politikai forrása, amely szintén egy NATO-tagállamból származik, a múlt héten hasonlóan nyilatkozott, kiemelve, hogy a hírszerzési adatok alapján Vlagyimir Putyin valamilyen akciót tervez a balti államok ellen.

A forrás szerint az orosz elnök készen állhat arra, hogy próbára tegye az Egyesült Államok elkötelezettségét a védelmi szövetség legkisebb tagjai, azaz Észtország, Lettország és Litvánia felé.

A lett hírszerzés úgy véli, Moszkva jelenleg nem képes egy második front megnyitására,

azonban olyan hibrid műveleteket – például rakéta- és dróncsapásokat vagy egyéb akciókat – fontolgat,

amelyekkel azt üzenné a Nyugatnak, hogy fejezze be Ukrajna támogatását, különben megtorlásra számíthat.

Bár a figyelmeztetések látszólag összefügghetnek egymással, egyelőre kevés konkrét bizonyíték támasztja őket alá, szemben a CIA és az MI6 azon rendkívül részletes előrejelzéseivel, amelyek a 2022. februári inváziót megelőzték.

Keir Giles, a Chatham House Oroszország-szakértője kifejtette, hogy Moszkva mindenképpen keresni fogja a lehetőséget arra, hogy megtörje a számára kedvezőtlen trendeket a háború menetében. Ebbe beleférhet akár a konfliktus más országokra történő kiterjesztése. Hozzátette, nem szabad arra számítani, hogy Oroszország tétlenül végignézi a háború elvesztését.

Moszkva viszonylagos sebezhetőségét mutatja, hogy a héten felfüggesztették a fehéroroszországi drónjel-átjátszó állomások működését, miután Volodimir Zelenszkij katonai retorzióval fenyegetőzött és ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek.

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