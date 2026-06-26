TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
A legrosszabbra figyelmeztet a hírszerzés: Putyin a NATO elleni provokációra készül
Globál

A legrosszabbra figyelmeztet a hírszerzés: Putyin a NATO elleni provokációra készül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország provokációra készülhet a balti államokban vagy Lengyelországban, hogy próbára tegye a nyugati védelmi szövetség egységét két NATO-tagország figyelmeztetése szerint. A veszély abból fakad, hogy a Kreml egyre nagyobb nyomás alá kerül az ukrán hadsereg Moszkva és Szentpétervár közelében végrehajtott mélységi csapásai miatt - írta meg a brit Guardian.

A lett hírszerzés hétfői közlése szerint

jeleket látunk arra, hogy Oroszország katonai provokációt készít elő a balti országok vagy Lengyelország ellen.

Bár ez vélhetően jócskán elmaradna egy teljes körű támadástól.

A Guardian másik magas rangú politikai forrása, amely szintén egy NATO-tagállamból származik, a múlt héten hasonlóan nyilatkozott, kiemelve, hogy a hírszerzési adatok alapján Vlagyimir Putyin valamilyen akciót tervez a balti államok ellen.

Még több Globál

Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le

Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A forrás szerint az orosz elnök készen állhat arra, hogy próbára tegye az Egyesült Államok elkötelezettségét a védelmi szövetség legkisebb tagjai, azaz Észtország, Lettország és Litvánia felé.

A lett hírszerzés úgy véli, Moszkva jelenleg nem képes egy második front megnyitására,

azonban olyan hibrid műveleteket – például rakéta- és dróncsapásokat vagy egyéb akciókat – fontolgat,

amelyekkel azt üzenné a Nyugatnak, hogy fejezze be Ukrajna támogatását, különben megtorlásra számíthat.

Bár a figyelmeztetések látszólag összefügghetnek egymással, egyelőre kevés konkrét bizonyíték támasztja őket alá, szemben a CIA és az MI6 azon rendkívül részletes előrejelzéseivel, amelyek a 2022. februári inváziót megelőzték.

Keir Giles, a Chatham House Oroszország-szakértője kifejtette, hogy Moszkva mindenképpen keresni fogja a lehetőséget arra, hogy megtörje a számára kedvezőtlen trendeket a háború menetében. Ebbe beleférhet akár a konfliktus más országokra történő kiterjesztése. Hozzátette, nem szabad arra számítani, hogy Oroszország tétlenül végignézi a háború elvesztését.

Moszkva viszonylagos sebezhetőségét mutatja, hogy a héten felfüggesztették a fehéroroszországi drónjel-átjátszó állomások működését, miután Volodimir Zelenszkij katonai retorzióval fenyegetőzött és ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek.

Kapcsolódó cikkünk

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

"Mi sem akarunk harcolni" – Putyin szövetségese lejjebb tekerné a háborús indulatokat, tárgyalni akar Zelenszkijjel

Asztalra csapott Zelenszkij: újabb országra akarja kiterjeszteni a háborút Putyin, itt a baljós jel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet
60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility