TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Amerika felpörög: már a jövő rakétaháborúira készülnek
Globál

Amerika felpörög: már a jövő rakétaháborúira készülnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai védelmi minisztérium 35 milliárd dollárt különített el a THAAD légvédelmi rendszer elfogórakétáinak gyártásfokozására - jelentette a Defence Express.

A hét évre szóló megállapodás az elfogórakéták gyártásának négyszeresére növelését irányozza elő. Ez a kontraktus a 2026 januárjában aláírt, árat még nem tartalmazó keretmegállapodás folytatása. A Lockheed Martin közlése szerint a megrendelés garantálja azt a hosszú távú keresletet, amely a termelési kapacitás felfuttatásához, a védelmiipari bázis megerősítéséhez, valamint a rakétavédelmi képességek gyors és nagyszabású biztosításához szükséges az Egyesült Államok és szövetségesei számára.

A THAAD elfogórakéták jelenlegi gyártási üteme mindössze évi 96 darab, ami a tervek szerint 2033-ra megközelítőleg évi 400 darabra emelkedik.

Ezek a számok azonban egészen más megvilágításba kerülnek, ha összevetjük őket azzal a tempóval, ahogyan a rakéták egy valós, elhúzódó hadművelet során fogynak.

Az Irán elleni háború legintenzívebb szakasza 2026. február 28. és április 7. között, azaz 39 napon át tartott. A CSIS kutatóintézet becslése szerint ez idő alatt a THAAD rendszer 360 darabos teljes készletéből 190–290 rakétát indítottak el. Ez azt jelenti, hogy miközben jelenleg még két-három évbe telik a 39 nap alatt elhasznált amerikai rakétavédelmi készlet pótlása, 2033-ra ehhez már elegendő lesz hat-kilenc hónap is.

Még több Globál

9/11 kicsiben: videón, ahogy egy repülőgép becsapódik Peking legmagasabb felhőkarcolójába

Elképesztő felfedezést tettek a rejtélyes csillagközi objektumról: sokkal idősebb lehet, mint azt korábban sejtették

40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A THAAD elsődleges feladata a rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták elfogása nagyjából 100 kilométeres magasságban. Maga az elfogórakéta egyfokozatú, szilárd hajtóanyagú fegyver, amely 6,1 méter hosszú, indítótömege mintegy 900 kilogramm, a

sebessége pedig elérheti a Mach 8,2-es értéket is.

A hajtómű kiégése után a robbanófej nélküli megsemmisítő egység leválik, majd infravörös önirányítással veszi célba az ellenséges rakétát. A precíz manőverezést egy speciális, DACS nevű helyzetszabályozó rendszer végzi, amely hat fúvókával kontrollálja a rakéta orsózó, bólintó és legyező mozgását. A célpontot közvetlen ütközéssel, az úgynevezett "hit-to-kill" technológiával semmisíti meg, így hagyományos robbanófejre nincs is szükség.

Kapcsolódó cikkünk

Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility